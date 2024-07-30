Если Трамп возвращается: сможет ли ЕС полноценно поддерживать Украину в войне, если США прекратят помощь

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский во время интервью немецким СМИ отметил, что, на его взгляд, "у Европы нет возможностей поддерживать Украину без помощи США". При этом непосредственно в США уже давно идет дискуссия о том, что именно ЕС должен взять на себя бремя помощи Украине в войне. Особенно популярен этот тезис в команде кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Европа, конечно, понимает необходимость поддерживать Украину при потенциальных проблемах с американской помощью, а также то, что вероятный приход Трампа является большой угрозой для них. У европейцев – большие опасения относительно того, что будет с их гарантиями безопасности со стороны Штатов. Поэтому они действительно думают о том, как увеличить помощь Украине, но главный вопрос – как усилить собственную безопасность. Если Европа реально начнет наращивать собственное военное производство, то именно это будет залогом мира на континенте. Путин ни в коем случае не будет воевать со странами, хорошо подготовленными к войне.

Хорошая новость – европейцы начали этот процесс. Плохая – все это делается очень медленно. Тормозит это и европейская бюрократия, и то, что ЕС не одна страна, поэтому общие решения всегда принимать сложнее и дольше. К тому же отношение к укреплению совместной обороны и сотрудничество с Украиной тоже не единодушно. Например, соседние Польша и Венгрия по-разному воспринимают этот вопрос, не добавляющий движения. В ЕС все еще отсутствует полноценная стратегия, направленная именно на победу Украины, а не на сдерживание России, что и препятствует процессу мобилизации Европы как в политическом, так и военном плане.

О том, каким образом ЕС планирует в отсутствие американской помощи в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российского нашествия, – в материале OBOZ.UA.

Трамповский "привет"

В случае победы Трампа решать проблему Украины должна Европа, дал понять в интервью Bild один из соратников кандидата в президенты Ричард Гренелл, считающийся претендентом на должность госсекретаря.

"Конфликт в Украине у вас на заднем дворе. Будь в Мексике война, мы делали бы большую часть работы, если вообще не всю. И мы бы точно не обращались за помощью к немцам", — заявил Гренелл.

На днях Трамп и его кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс изложили свою вероятную политику, включающую прекращение войны в Украине, усиление конкуренции с Китаем и иммиграционный контроль. Такая повестка дня может заставить Европу внести коррективы в сферу безопасности и экономики. Чтобы укрепить свои позиции, ЕС должен простимулировать свою оборонную промышленность в рамках единого рынка. Однако достижение этих целей в ближайшие годы является сложной задачей – это признают даже в Союзе.

Столкнувшись с непредсказуемым Вашингтоном и собственными проблемами, Брюссель ищет возможность финансировать Украину и увеличивать свои военные производственные мощности. Хорошая новость – европейцы наконец-то осознали реальность российско-трамповской угрозы для себя. Плохая заключается в том, что их трансформация безопасности все еще очень медленно, что, конечно, очень вредит Украине.

Совместная безопасность с Украиной

Еще до последних заявлений Трампа и его команды Евросоюз начал готовить оценку влияния последствий выборов в США, уделяя особое внимание сценарию его победы.

"Если Европа не будет более эффективно заботиться о собственной безопасности, если мы будем зависеть только от доброй воли и готовности США, рано или поздно это может окончиться катастрофой. Нам нужно разбудить Европу", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в начале. в этом году.

Именно о "необходимости формирования настоящего Европейского оборонного союза для ответов на вызовы по безопасности", сразу же после своего переназначения на должность, говорила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Защита Европы является европейской обязанностью. Сейчас я убеждена, что пришло время построить настоящий Европейский оборонный союз. Мы должны предоставить Украине все, в чем она нуждается для сопротивления и победы. Это требует от нас определения стратегического выбора нашего будущего. ЕС должен больше инвестировать в собственную оборону и в современные оборонные возможности", - отметила президент Еврокомиссии.

И главное, по ее словам, ЕС должен воспринимать Украину как часть собственной системы безопасности и обороны и исходя из этого осуществлять практические шаги для интеграции украинской оборонной промышленности с европейской.

ВПК станет более эффективным, но на это нужно время

В Евросоюзе уже была разработана стратегия для собственного оборонного комплекса. Она должна стать заменой временным программам, начатым во время войны, и повысить эффективность европейского ВПК в долгосрочной перспективе. Цель новой стратегии – гарантировать, что европейская оборонная промышленность может производить оружие быстрее, лучше и сообща. Чтобы достичь этого, Еврокомиссия предлагает ряд мер.

Главная рекомендация состоит в том, что в будущем совместные закупки вооружений должны стать нормой. Для этого должен быть создан новый орган, который должен формулировать список потребностей в вооружении отдельных стран и координировать действия. Кроме того, должны быть разработаны общие правила закупок, налоговые преференции, а также создан общий денежный фонд.

Украину тоже планируют привлекать к планам. В общей сложности Еврокомиссия готова выделить на 2025-2027 годы 1,5 миллиарда евро, чтобы поддержать европейскую оборонную отрасль. При этом эффект ожидается не быстрый – если до 2030 года по меньшей мере 40 процентов вооружений у ЕС будут закупаться совместно, можно будет говорить об успехе, считают в Брюсселе.

Еще одна цель – увеличить независимость европейского оборонного комплекса. Так, на июнь 2023 года с начала полномасштабной войны России против Украины страны ЕС потратили более 100 миллиардов евро на вооружение. Из них 80 процентов было израсходовано за пределами ЕС, только на американский ВПК пришлось 60 процентов расходов. Цель Еврокомиссии – чтобы до 2030 года минимум 50 процентов расходов на оборонные товары приходилось на Евросоюз, а к 2035 году этот показатель должен достигать 60 процентов.

Производство снарядов хромает

Европейское производство снарядов растет, но недостаточно быстро. Аналитики исследовательской компании Agency Partners оценивают европейское производство в 1,25 млн единиц. В европейских странах сейчас четыре основных производителя боеприпасов: немецкая компания Rheinmetall, британская BAE Systems, принадлежащая правительству французская Nexter и Nammo, принадлежащая норвежскому и финскому правительствам. После холодной войны они сосредоточились на производстве сложных систем вооружения, но в очень небольшом количестве.

Наиболее действенным европейским производителем оказалась компания Rheinmetall, взявшая на себя обязательство ежегодно производить 700 тысяч артиллерийских снарядов, но это перспектива не одного года. Большинство ее заказов оплачивается правительством Германии.

С дальнобойными ракетами еще сложнее: Европа передала в США большую часть производства боеприпасов к HIMARS и другим системам. По оценкам министерства обороны Эстонии, годовой объем производства некоторых европейских зенитно-ракетных систем исчисляется единицами. Крупнейший в Европе производитель MBDA сообщает, что даже если инвестиции будут вложены сейчас, первые ракеты, вероятно, начнут отгружаться только к 2026 году. Так или иначе, нынешние меры не отвечают срочности ситуации.

Сопротивление Венгрии не преодолено

Одним из главных негативных факторов внутри ЕС, который препятствует и тормозит помощь для Украины, остается Венгрия.

Недавно Будапешт в очередной раз заблокировал выделение финансов из Европейского фонда мира, из которого компенсируют стоимость предоставленной Украине военной помощи. Новой причиной такого решения стало то, что Венгрия не может импортировать российскую нефть, которая отправляется находящейся под санкциями российской компанией "Лукойл". Ранее венгры мотивировали свое вето тем, что Украина внесла венгерский OTP Bank – крупнейший банк страны – в список спонсоров войны.

Из Европейского фонда страны ЕС получают компенсации за отправку вооружений в Украину. Из-за позиции Венгрии в настоящее время Польша не может получить от Брюсселя 2 млрд евро. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что блокирование этих средств может негативно отразиться на военной поддержке Украины.

"Страны ЕС не получат компенсации за уже переданные вооружения. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем", – отметил Боррель.

Поражение Украины будет стоить дороже

Европейское оборонное производство отстает от российского, и соответствующий разрыв между коллективным Западом и Россией увеличивается. Для ускорения и удешевления производства Европа должна действовать как одно целое, а чтобы обеспечить бесперебойную поставку, ей необходимо заказать в США оборудование, которое она не производит, до президентских выборов. В то же время, объемы текущего финансирования на внедрение оборонно-промышленной стратегии недостаточны для достижения желаемых результатов", - говорится в исследовании Центра "Новая Европа".

По мнению аналитиков Центра, существует несколько причин отсутствия достаточных объемов военного производства: от нехватки мощностей из-за прекращения инвестиций в военную промышленность после падения Берлинской стены до чрезмерной зависимости от зонта безопасности США. Однако наиболее важной причиной стала нехватка консенсуса и политической воли вмешаться и рассматривать Россию в качестве долгосрочной угрозы. Яркий пример — поздние решения по танкам, истребителям, ракетам дальнего радиуса действия и миллиону снарядов, до сих пор не хватает бюджетов для поддержки украинской армии на третий год войны, все это сопровождалось большим количеством невыполненных обещаний.

"Попытка поддержать Украину единолично была бы чрезмерным финансовым бременем для любой европейской страны. Однако такое бремя гораздо меньше по сравнению с потенциальными затратами вследствие поражения Украины в войне, после которой, вероятно, увеличатся затраты на средства сдерживания, решения вопросов беженцев, и, вероятно, исчезнет чувство безопасности, создастся политическая нестабильность, а также возрастет напряжение в обществе", - отмечают в Новой Европе".

Европа изменилась и понимает угрозы

"ЕС уже продемонстрировал, в то время как задерживалась американская помощь, которая понимает угрозу и может предложить достаточно много для поддержки Украины. И то, что мы видим сейчас, в частности, переназначение Урсулы фон дер Ляен на пост президентки ЕК, для меня является свидетельством и подтверждением того, что Европа понимает свою миссию и проблемы, с которыми сталкивается. И именно поэтому фон дер Ляен, выступая в Европарламенте со своей программной речью, многое говорила об улучшении способностей ВПК ЕС, и что еще более важно, что Украина в этой конфигурации военно-промышленного комплекса воспринимается как часть уже европейской промышленности. Это важные для нас сигналы", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, был замминистра иностранных дел Украины и замминистра обороны Украины.

Вместе с тем, дипломат считает, что перекрыть тот дефицит, который может появиться в случае прекращения американской помощи, быстро и полноценно Европа не сможет. Например, те же ракеты для Patriot, мы можем получить только от Штатов. При этом пример чешской инициативы по предоставлению Украине боеприпасов говорит о том, что варианты все же есть и их будут находить.

По мнению Игоря Долгова, многие усилия уже были приложены для того, чтобы найти компенсаторные механизмы именно в случае такого политического поведения США после президентских выборов. Особенно по линии НАТО.

"Нужно исходить из того, что Европа за период после начала агрессии очень сильно изменилась и в осознании своей роли в мире, и в осознании реальности и характера исходящей из Кремля угрозы. Итак, есть понимание, что это угроза общая, а не украинская, как некоторые считают пока за океаном. А если она общая, то и противодействовать ей нужно сообща. И для этого нужно завлекать все ресурсы. Поэтому я бы исходил из того, что осознания опасности есть, сделано уже много, сделаны также определенные решения, позволяющие нам спокойнее смотреть в будущее, по крайней мере, в будущий год", – отмечает Долгов.