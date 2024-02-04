Если Трамп возвращается: Украина и НАТО в подвешенном состоянии, США и ЕС ждут непростые времена, а у России есть надежда. Интервью с Тараном

Возможность возвращения Дональда Трампа на президентский пост в США выглядит все более реальной. Он уже опережает по опросам действующего главу государства Джо Байдена, который к тому же только теряет поддержку. Такое развитие событий повлечет значительное изменение мирового геополитического ландшафта.

Видео дня

Для Украины наступает определенное время Х, ведь последние действия и заявления Трампа относительно войны и помощи не оптимистичны для нас. Со страхом ожидают возвращения эксцентричного Дональда и в ЕС и НАТО. Ведь он уже неоднократно угрожал развалить Альянс и оставить Европу без американского военного "зонтика". Более оптимистично на приход Трампа смотрят в Кремле. Россияне надеются, что с ним смогут договориться о распределении сфер влияния и, конечно же, об Украине (без Украины).

Своими мыслями о том, чего ждать, если президентом США станет Дональд Трамп, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

Заморозка войны в Украине

Трамп использует вопросы, которые затрагивают Украину, как ему выгодно. Это просто Трамп, он достаточно макиавеллевский политик, который думает исключительно о своей выгоде, о том, как выиграть кампанию. Поэтому он не пророссийский, а протрамповский. Он просто пытается извлечь выгоду из чего угодно, несмотря на гибель людей в Украине. Такое бывает достаточно часто.

Для меня очевидно одно, что в случае, если Трамп вернется в Белый дом, а это теоретически может произойти, то точно будут достаточно масштабные сдвиги в геополитической сфере, которые серьезно затронут Украину.

Трамп, в отличие от Байдена, не исключает переговоров с Путиным, это нужно четко понимать. Я думаю, что будет активно прокачиваться тема глобальных договоренностей. Путин будет делать все возможное, чтобы это происходило в формате исключительно между Россией и Соединенными Штатами.

И это будут однозначно очень серьезные переговоры, вплоть до замораживания войны, но вопрос, на каких условиях. Это, конечно, не означает завершения войны, но масштабные изменения того, что происходит в российско-украинской войне, и отношения к этому мира гарантированы.

Однозначно начнется новый этап, к которому Украина должна быть готова. Для этого нужно самим убедить того же Трампа, что сильная Украина выгодна Америке, что она тоже может быть фактором безопасности в том числе для Соединенных Штатов.

В то же время Трамп хочет быть сильным политиком и ему сдавать какие-то позиции Путину – это тоже выглядеть нехорошо. Он хочет нравиться миру. Если увидит, что он этого не добивается, то он будет делать что-то другое.

США могут ожидать потрясения

Америку могут ожидать достаточно серьезные политические потрясения, если сравнивать с эпохами других президентов. Трамп ведь достаточно бескомпромиссно торпедирует вопросы границы и миграции. В той форме, в которой он делает, это такая очень опасная история.

С другой стороны, мы должны понимать, что Соединенные Штаты имеют очень развитые институты. Это очень хорошо было заметно во время первого срока Трампа, когда он зашел в Белый дом с одними лозунгами, но очень быстро их изменил и стал таким стандартным американским президентом с нормальной внешней политикой.

Почему так произошло? Потому что эти институты сильны, они очень быстро "обтесали" Трампа и вычистили из его окружения людей с сомнительной репутацией и определенным пророссийским душком. Более того, и Конгресс достаточно серьезно ограничил возможности президента влиять на политику.

Поэтому существует серьезная вероятность, что и на этот раз это нормируется, и после первых месяцев пребывания Трампа в должности он вернется к стандартной внешней политике США.

Но если планы Трампа в международной политике реализуются и, что самое главное, Америка действительно начнет играть меньшую роль в мировой системе безопасности, то это в первую очередь для США может закончиться не так хорошо. И в экономическом, и политическом смысле.

И вот тогда Штаты и Трампа ждут сложные времена. Но это будет не сразу, а, скажем так, через год, через полтора.

Европа будет усиливать собственную защиту

Сегодня в Европе идет важная дискуссия, ведь они не знают, что делать, когда придет Трамп. Но в то же время понимают, что нужно быть готовыми к такому, быть вооруженными и защищенными. Европе нужно сейчас строить свою собственную систему обороны, при которой вся ответственность ложится на европейцев. И это, конечно, для Европы шок.

В то же время хорошая новость, что они уже строят свою собственную систему безопасности, без учета сил США. К примеру, сейчас создаются достаточно серьезные мощности в Германии.

Польша уже несколько лет, независимо от американских политиков, достаточно серьезно вооружается и в скором времени будет иметь самую большую сухопутную армию среди членов ЕС.

Я думаю, что есть шанс для достаточно экзотических сценариев, например, где в конце концов у Турции появится возможность присоединиться к Европейскому Союзу, потому что она имеет свою армию, способную воевать. Перед европейцами встанет вопрос: или преодолеть противоречия с Турцией и иметь мощную армию, или самим воевать. Для Украины это также шанс стать для Европы очень нужной.

Отрицательным в подготовке ЕС в сфере безопасности является то, что они все делают эффективно, качественно, но чрезвычайно медленно. И в этом смысле сейчас Европа значительно проигрывает авторитарному режиму, потому что она не может быстро принимать определенные решения.

НАТО в подвешенном состоянии

Сегодня на вопрос о действиях Трампа по отношению к НАТО после его вероятного возвращения никто не ответит. Просто нужно тоже понимать, кто такой Трамп. Это человек, который всегда был в шоу-бизнесе, который стал известен благодаря эпатажу. Поэтому он будет делать эпатажные заявления и дальше, в том числе и в отношении Альянса. Но эпатаж – это далеко не всегда конкретные действия, а такие политики часто не знают, что они будут делать, когда получают власть.

К примеру, когда Трамп во время своего первого президентства обещал вернуть все производство из Китая и Мексики в США, но так этого и не сделал. Потому что это физически невозможно. То же касается и НАТО.

Естественно, его эпатаж может иметь последствия, что-то он может сделать. Поэтому его заявления нужно воспринимать всерьез и разрабатывать разные сценарии. Тем более что некоторые вещи после его резких высказываний происходят.

К примеру, после его заявлений, что он не будет защищать Европу, европейцы начали увеличивать военный бюджет. Поэтому Трамп почти гордится, что ни один американский президент не смог заставить европейцев бороться за свою безопасность, а он заставил. Не исключено, что Трамп будет говорить это и дальше, чтобы побуждать европейцев к активным действиям.

Россия ждет с надеждой

Кремль ждет его прихода, это правда. Потому что с Байденом точно договориться уже не получится, а с Трампом есть шанс. Это не означает, что этот шанс будет использован, но сегодня в России на это очень надеются.

И еще в Кремле очень надеются, что Трамп начнет разваливать НАТО и после его прихода значительно возрастет внутреннее напряжение в Соединенных Штатах. Они на это рассчитывают, кстати, гораздо больше, чем на то, что будут переговоры по Украине.

Я не считаю, что Соединенным Штатам что-то грозит из-за внутренних противоречий, но такие события, как в Техасе, отвлекают американцев от действительно важных вопросов, которые Америке нужно решать. Потому что от этого зависит не только судьба самих американцев, но и судьба мира, и в том числе – судьба Украины.

Надо быть готовым к любому сценарию, это верно. Но, в принципе, не видно, что Трамп попытается что-нибудь реакционное сделать. Мне кажется, что он все же вернется к стандартной политике, как это было уже во время его первого президентства.