Если Россия победит в Украине, то может обратить свои взгляды на Север, – премьер Исландии

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, что российская агрессия против Украины имеет большое значение для страны, даже если происходит далеко. Если войска РФ победят на восточном фланге, то могут обратить свои взгляды и на северный.

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На пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 28 мая Фростадоуттир отметила, что Исландия продолжает играть важную роль в обеспечении усилий Североатлантического Альянса в обороне. Ее слова процитировало агенство Укринформ.

Кроме того, государство оказывает помощь Украине, поскольку ее борьба сдерживает РФ от дальнейшей агрессии в Европе.

"Российская агрессия против Украины имеет для нас значение, даже если происходит далеко. Если они (россияне. - Ред.) победят на восточном фланге, то могут обратить свои взгляды на Север, где живем мы. Так что это и наша борьба, и именно поэтому мы делаем большой вклад в помощь Украине, что выходит даже за пределы наших обязательств в рамках НАТО. Но мы знаем, что надо делать больше", – отметила глава исландского правительства

Фростадоуттир, которая совершила первый визит в штаб-квартиру НАТО в должности премьер-министра, также рассказала, что страна, хоть и не имеет собственной армии, но воплощает новую национальную политику по безопасности и обороне.

Исландия, по ее словам, сосредоточена на специфических задачах в рамках НАТО, и готова увеличивать расходы, связанные с обороной и с совершенствованием инфраструктурных объектов, включая авиабазы, порты и услуги для союзников.

Рютте со своей стороны подчеркнул, что Россия остается "наиболее существенной угрозой для нашей безопасности". Также генсек напомнил, что Исландия участвовала в тренировках украинского военного персонала, оказывала гуманитарную поддержку, выделяла финансирование для инициативы "Зерно из Украины" и обязалась увеличить помощь дополнительно на 14,4 миллиона евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир посетила Киев и подтвердила непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за свободу и суверенитет. Она подчеркнула, что Исландия будет использовать свой голос в поддержку Украины на международной арене.

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