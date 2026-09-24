"Если не прекратит наносить удары по нашей энергетике": Зеленский пообещал сделать зиму болезненной для России. Видео

Украина сделает зиму болезненной для России, если та продолжит наносить удары по украинской энергосистеме и теплоснабжению. При этом меры по деэскалации необходимо принять ещё до наступления холодов.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Видео с фрагментами выступления глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинцы понимают, что эта зима может быть очень тяжелой для страны. В то же время, если Россия не прекратит удары по энергосистеме и теплоснабжению, Украина ответит на такие атаки.

Глава государства также привел данные о масштабах российских атак. По его словам, с начала 2026 года Россия выпустила по Украине более 2100 ракет различных типов, более 950 из них — баллистические.

Кроме того, за восемь месяцев года РФ запустила по Украине 63 тысячи ударных дронов различных типов. Более 7700 из них были реактивными "шахедами" — Зеленский назвал их поистине разрушительным и опасным оружием.

"Выдержала бы ваша страна, если бы, не дай бог, вам пришлось столкнуться с чем-то подобным? Украина выдержала", — сказал президент.

Отдельно Зеленский упомянул о состоянии российской нефтяной промышленности. По его словам, впервые в истории России мы слышим, что её нефтяная промышленность, которой страна гордится, "дышит на ладан".

В то же время президент подчеркнул, что нефть сама по себе не является целью Украины. То же самое касается бензина, дизельного топлива, а также заводов и портов.

"Наша цель — способность России финансировать эту войну, затягивать её, делать её ещё более жестокой и разрушительной", — пояснил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, Украина нуждается в дополнительных ракетах для систем Patriot. По словам Зеленского, страна получает их по одной-две, а договариваться о таких поставках приходится лично с лидерами других государств.

США при этом подтвердили намерение передать лицензии на производство ракет Patriot в Украине. Однако на запуск такого производства требуется время, а зима уже близко. Поэтому, подчеркнул президент, решения по обеспечению Украины необходимыми ракетами нужны уже сейчас.

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