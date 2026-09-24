"Решения нужны уже сейчас": Зеленский рассказал, как Украина поштучно собирает ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина получает по одной-две ракеты от лидеров государств. При этом глава государства договаривается о поставках лично.

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Об этом он заявил медиа на брифинге в Нью-Йорке. При этом президент США Дональд Трамп хотя и подтвердил намерение передать лицензии на производство Patriot в Украину, однако на это потребуется время.

Что известно

Президент отвечал на вопрос журналистки о том,сколько ракет получает Украина за раз.

"По две. По одной. Мы предпринимаем такие шаги, о которых уже потом, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются по одной-две ракеты. Такая вот очень сложная работа", – пояснил Зеленский.

По его словам, эти две, три, пять ракет согласовывают только лидеры государств лично.

"Если ты просишь команду поработать с другой командой, результатов не будет", – добавил президент.

Президент также рассказал, что неоднократно поднимал вопрос о необходимости Patriot во время разговора с лидером США Дональдом Трампом. Тот подтвердил намерение передать лицензии на производство Patriot в Украине. Но на запуск такого производства нужно время, а зима наступит уже скоро.

"Украина сможет технически производить это через некоторое время. А зима вот здесь, очень-очень близко. Ближе, чем возможность производить Patriot по американским лицензиям. Поэтому решения нужны, и нужны уже сейчас. Над этим работают", – отметил президент.

В Украине нехватка ракет Patriot

Отметим, что Украина сталкивается с острой нехваткой ракет Patriot для отражения российских атак. Так, наиболее опасными являются баллистические ракеты противника, ведь для противодействия им Украине нужны дополнительные боеприпасы для систем Patriot.

По баллистической траектории летят сразу несколько различных видов ракет, которые использует враг, от "Цирконов" до северокорейских KN-23, рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. К тому же расстояние от места запуска до цели они преодолевают за считанные минуты.

Только с помощью Patriot можно перехватывать российские противокорабельные "Цирконы", баллистические "Искандер-М", российские ракеты С-400 и северокорейские KN-23.

Германияпризвала Соединенные Штаты предоставить разрешение на производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны "Пэтриот" в Европе, в частности ракет PAC-3. Берлин хочет увеличить производственные мощности для этих ракет на фоне высокого мирового спроса и потребности Украины в достаточных запасах средств для отражения российских воздушных атак.

На прошлой неделе Писториус и Хегсет подписали заявление о намерениях по совместному производству американских систем вооружения в Европе. Немецкий министр отметил, что ракеты PAC-3 "в общих чертах" подпадают под действие этой договоренности, однако для запуска такого производства необходимы дополнительные переговоры.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский рассказал, почему процент сбиваемых баллистических ракет в Киеве снижался до нуля и каков был результат во время атаки 23 сентября. Так, во время трёх волн вражеских атак на Киев 23 сентября украинские силы противовоздушной обороны сбили 60% баллистических ракет. В то же время президент Владимир Зеленский признал, что в этом году бывали случаи, когда этот показатель составлял всего 10% или даже 0%, и пояснил, что это связано не с недостатком опыта у военных, а с острым дефицитом систем и ракет к ним.

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