'Если команда Трампа поднимет этот вопрос': Маркарова оценила вероятность проведения выборов в 2025 году

Представители команды президента США Дональда Трампа не обсуждали с Украиной возможность проведения выборов до конца 2025 года. Теоретически этот вопрос обсуждался ранее, при его предшественнике Джо Байдене, тогда Киев подчеркивал невозможность обеспечения беспрепятственного голосования и выдвижения для всех граждан Украины в разгар полномасштабной войны.

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Впрочем, если Вашингтон поднимет вопрос проведения выборов, Украина готова к его обсуждению. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью проекту "Карпьяк на Общественном".

По ее словам, разговоров между Офисом президента Украины и новой президентской администрацией США о возможности проведения выборов до конца текущего года пока не было.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", — подчеркнула Маркарова.

Однако в случае, если США поднимут этот вопрос, Украина готова к его обсуждению.

Напомним, ранее спецпредставитель американского президента по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. Речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах. Однако для этого необходимо достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

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