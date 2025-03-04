Путин разрешил Беларуси не платить долги: сколько Лукашенко провинился "вторую"

Россия разрешила Беларуси не выплачивать долги до 2036 года. Речь идет о задолженности на сумму около $800 млн, что позволит Минску отсрочить платежи на 7-12 лет.

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Об этом пишут росСМИ. 4 марта 2025 г. Государственная Дума России на своем пленарном заседании ратифицировала межправительственное соглашение, которое предоставляет Беларуси отсрочку на выплату государственных кредитов перед Кремлем.

Согласно тексту соглашения, платежи по долгу Беларуси перед Россией, который к началу 2023 года составлял около $8,2 млрд, будут перенесены на период с 2031 по 2036 годы, что дает Минскую отсрочку от 7 до 12 лет. Это решение принято по инициативе президента Владимира Путина, и цель - уменьшить финансовую нагрузку на бюджет Беларуси.

Согласно сообщениям, соглашение было подписано еще в апреле 2024 года, а в июле были внесены изменения, закрепленные отдельным протоколом. Однако эти документы остаются засекреченными и лишь отдельные чиновники раскрыли общие детали. Так, по словам Владимира Колычева, замминистра финансов России, под сделку попадает задолженность Беларуси на сумму около $800 млн. Это далеко не вся сумма долга, но именно эти платежи будут отсрочены.

Этот шаг не первый в серии финансовых уступок со стороны России. По данным Всемирного банка, к началу 2023 года Беларусь была крупнейшим должником Кремля, и ее задолженность составляла значительную часть от общей суммы межгосударственных кредитов, выданных Россией. В частности, на Беларусь приходилось более четверти из всех внешних долгов России, оцениваемых в $28,9 млрд.

Не раз Россия шла на уступки другим государствам, предоставляя отсрочки или даже списывая часть долгов. К примеру, в 2023 году Россия списала долги ряда африканских стран, среди которых Ангола, Ливия, Алжир и другие. Общая сумма списанных долгов по африканским странам превысила $20 млрд.

Еще в середине 2023 года Россия заключила соглашение с Сомали на сумму $690 млн, часть долга была прощена, другая реструктурирована. Аналогично, Республика Конго получила прощение долга на сумму $29,64 млн в рамках программы "долг в обмен на развитие".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне активных переговоров между США и Украиной поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. По его словам, геологоразведка находится на низком уровне, и страна должна активнее изучить свои природные ресурсы.

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