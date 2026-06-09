Крах дипломатии Польши: поляки быстро забывают о подписанных с Украиной примирениях

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Сегодня, когда польский политический истеблишмент снова раскручивает маховик исторических претензий, возникает логичный вопрос: существует ли хотя бы капля политической памяти в кабинетах Варшавы? Кажется, современные польские политики решили, что выгоднее раздувать призраков прошлого, чем заботиться об архитектуре общего будущего. Это — путь к историческому регрессу, который демонстрирует полную девальвацию моральных обязательств, взятых на себя обоими народами более двадцати лет назад.

2003 год: "Моральный контракт"

Мы должны напомнить об 11 июля 2003 года. В селе Павловка на Волыни президенты Леонид Кучма и Александр Квасьневский подписали Совместное заявление "О примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни". Тогда это воспринималось как эпический жест государственной мудрости.

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Основные тезисы этого документа: Формула "Прощаем и просим прощения": Это было ключевым месседжем. Лидеры государств официально призвали к взаимному прощению и отказу от взаимных обвинений, которые бы препятствовали добрососедству.

Стороны признали, что трагические события 1943–1944 годов на Волыни принесли страдания и полякам, и украинцам. Они почтили память всех невинных жертв, независимо от их национальности.

Президенты подчеркнули, что прошлое должно изучаться историками, а не быть инструментом политической борьбы. Основной акцент был сделан на том, что общее будущее в объединенной Европе значительно важнее исторических споров.

Документ был подписан в духе будущего сотрудничества, подчеркивая важность стратегического партнерства, которое поможет обоим народам интегрироваться в европейские структуры.

Сегодня становится совершенно очевидно: для значительной части современного польского политикума дух 2003 года был лишь временной декорацией. Пренебрегая договоренностями того времени, они фактически расписались в собственной неспособности к равноправному диалогу.

Почему это происходит? Потому что нынешним элитам выгоднее эксплуатировать прошлое, чем строить будущее. Если договоренности 2003 года ничего не стоят, то какова цена любым новым декларациям Варшавы? Польша показала, что ее стратегические векторы зависят не от принципов или подписанных соглашений, а исключительно от электоральных циклов и внутренних интриг.

Использование трагических страниц истории как "дубины" против страны, ведущей экзистенциальную борьбу за выживание — это цинизм высшей пробы. Это попытка навязать Украине роль "вечно виноватого ученика", чтобы использовать момент нашей уязвимости для реализации своих амбиций.

Попытка переписать общую историю под диктовку одной стороны — это не диалог. Это попытка ревизии истории, где Украину пытаются поставить в позицию объекта, а не равноправного партнера.

Поведение современного польского политического класса — это классический образец политического лицемерия. Пренебрегая курсом на примирение, они собственноручно разрушают то доверие, которое невозможно купить или выторговать. Они превращают "общую историю" в поле битвы, где вместо конструктива господствуют ультиматумы и поучения с позиции силы.

Польские политики должны понять: история — это не инструмент для шантажа, а Украина — это не площадка для реализации их внутренних комплексов. Попытки манипулировать прошлым в момент, когда решается судьба безопасности всего континента, — это не просто близорукость. Это историческое преступление против самих себя.

Если в глазах Варшавы 2003 год был лишь формальностью, то пусть они помнят: за предательство принципов приходится платить. В нынешних геополитических реалиях стратегический союзник — это единственная валюта, которую нельзя девальвировать. Выбрав путь конфронтации вместо пути, начерченного в Павловке, польская сторона выбирает одиночество. История — это учитель, а не нож в спину. И если Польша забыла этот урок — ей придется усвоить его заново, когда реальность заставит считаться не с "обидами", а с реальными угрозами.

P.S. через 20 лет, уже 7 июля 2023 года в Варшаве состоялась служба "Прощение и примирение", во время которой польские и украинские церковные иерархи подписали совместное послание. В нем прямо говорилось, что после долгих лет совместных усилий примирение уже достигнуто "на бумаге", а миллионы поляков открыли свои дома и сердца для украинцев. На той же неделе, 9 июля, Дуда и Зеленский вместе в Луцке почтили жертв Волыни. Формула была предельно ясной: память не должна разрушать союз. "Память объединяет нас. Вместе мы сильнее" — именно так тогда это было артикулировано публично.

Как видим, все до сраки, как говорят поляки.