"Если что-то изменится, то это произойдет очень стремительно": глава разведки Эстонии оценил вероятность революции в России

В России пока нет предпосылок для уличной революции, однако в случае серьезных политических перемен она может развернуться буквально за одну ночь. Недовольство войной против Украины растет среди различных слоев российского общества.

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Об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. Интервью опубликовало британское издание The Telegraph.

"Если в России что-то изменится, то это произойдет очень стремительно, и мы все будем удивлены. Если это вообще произойдет, то все может измениться буквально за одну ночь", — сказал Росин.

В то же время глава эстонской разведки подчеркнул, что говорить о неизбежной революции в России пока нет оснований. В стране отсутствуют необходимые условия именно для массовых уличных протестов, которые могли бы перерасти в революционные события.

Что происходит в рядах российских элит

Росин советует особенно внимательно следить за представителями российских элит, имеющими доступ к деньгам, оружию и информации. Именно их настроения могут иметь значение для дальнейшего развития ситуации в стране.

В этих кругах уже изменились представления о возможном исходе войны против Украины. "В этих кругах уже никто не говорит о полной победе. Люди обсуждают различные сценарии и то, как должным образом закончить эту войну", — отметил он.

При этом недовольство войной, по оценке Росина, распространяется на различные группы российского общества – от рядовых граждан до олигархов. "Все больше людей не хотят этой войны", – сказал чиновник.

Потери на фронте и проблемы экономики РФ

Еще одним фактором внутреннего давления на Кремль Росин назвал ситуацию с комплектованием российской армии.

Ведь потери РФ на фронте превышают количество новых военнослужащих, которых Москва способна привлечь в армию.

Параллельно российская экономика сталкивается со всё большими трудностями. Одной из причин Росин назвал украинские удары на большие расстояния по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из ключевых источников поступлений в российский бюджет.

Отдельно он обратил внимание на дефицит федерального бюджета России. Он уже превысил запланированный на текущий год показатель и может составить около половины оборонного бюджета РФ.

Санкции затрудняют финансирование дефицита

Ранее российские власти могли относительно легко покрывать бюджетный дефицит такого масштаба, однако после введения международных санкций доступ Москвы к основным финансовым рынкам значительно ограничился.

Из-за этого привлечение новых займов стало сложнее и дороже. В ответ российские власти могут пойти по пути повышения налогов или потребовать от олигархов и крупных компаний дополнительных взносов в бюджет.

Такие решения могут стать дополнительным источником недовольства и усилить внутреннее давление на российские власти. Однако эти факторы не обязательно приведут к революции, а лишь подчеркивают возможность очень быстрых перемен в случае наступления соответствующего переломного момента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Москва расценивает курс Кишинева на укрепление оборонного потенциала как часть подготовки страны к возможному конфликту с Россией. Аналогичные процессы, по мнению Кремля, происходили в Украине до начала полномасштабной войны.

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