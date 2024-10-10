Наконец республиканцы признали, что Байден крут… крут настолько, что вступил в сговор с Господом-Богом, и вместе они наслали на Флориду ураган "Мильтон". Правда, эта сделка финансировалась на средства американских налогоплательщиков, за что теперь придется отвечать…

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Ці слова виглядають цілковитою маячнею, але це заява сенаторки-трампістки Марджорі Тейлор Грін, яка звинуватила демократів у змові з потойбічними силами. "Запитайте свій уряд, чи маніпулюють погодою, чи контролюють її. Ви коли-небудь давали їм дозвіл на це? Ви платите за це? Звичайно, платите", - заявила сенаторка від Джорджії на тлі руйнувань від урагану "Мільтон". До того вона те саме казала про ураган "Хелен".

Маячню Марджорі прокоментували конгресмени-республіканці: той, що з Флориди взагалі сказав, що їй треба лікуватись: "Люди не можуть створювати або контролювати урагани. Кожен, хто думає, що може, повинен перевірити свою голову". Відреагував навіть Байден, заявивши, що в такі моменти "не існує червоних чи синіх штатів".

Марджорі можна вважати ненормальною, але вона чинний сенатор, озвучує чимало інших впливових заяв і — по суті — віддзеркалює справжнє обличчя прихильника 45-го президента США Дональда Трампа. Їх манери однакові в усьому, що в аналізі кліматичних змін, що політичних процесів.

Трампісти, захоплюючись теоріями змов, також впевнено заявляють, що кліматична криза – то маячня. А глобальне потепління – то добре, бо люди "вмирають від холоду". "Ми повинні закликати демократів до відповіді та позбавити фінансування все їхнє кліматичне сміття", - каже сенаторка Грін та їй подібні. Але надихає їх звичайно Трамп, який у 2017-му оголосив про вихід США з Паризької угоди по клімату, бо зміни клімату — "надумана" проблема. Хоча саме зміни клімату провокують настільки руйнівні урагани, як "Мільтон" та "Хелен".

Трампісти часто не розбираються в історії та геополітиці. Європа для них – темний ліс. Навіть про Америку знають мало. Та ж Грін заявляла, що досить давати гроші на острів Гуам, адже це територія США, хоча насправді це не так. Тому годі очікувати від них, що вони вдаватимуться у причини нападу росії на Україну. Зрозуміло, що, як і більшість трампістів, Грін є прихильницею путіна, називає Україну "нацистською державою" та закликала стратити Обаму та Хіларі Клінтон.

Зате ця група поважає донаторів партії: Грін казала, що "викопне паливо - це щось природне та дивовижне". І вона права, адже один із найбагатших спонсорів президентської кампанії Трампа – мільярдер Гарольд Хамм, — займається нафтовим бізнесом і він точно вважає нафту дивовижною, бо вона зробила його багатим.

Мораль тут проста: не треба з захватом видивлятися у пафосні політичні вітрини західних демократій. Якими б довговічними та сталими не були б традиції державотворення, у демократичній країні долю парламенту значною мірою вирішують звичайні люди... які дедалі більше схильні думати Facebookʼом, а не власною головою.

Тому — якими б міцними не були б стіни Капітолія, якими б надійними не виявилися б мури демократії, крізь них завжди може пробратися одна Марʼяна Безугла. Або й ціла фракційна група. Це треба брати до уваги, аналізуючи — у нашому випадку — американську політику та ставлення до України.