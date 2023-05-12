"Если будет запрос": Блинкен заявил, что США готовы отправить еще больше оружия Украине для контрнаступления

Соединенные Штаты работали более чем с 50 странами, чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь. Если перед ожидаемым контрнаступлением Силам обороны будет не хватать какого-то оружия, Америка "приложит все усилия", чтобы помочь.

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Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью PBS NewsHour. Разговор был опубликован на официальном сайте правительства страны.

Блинкен сообщил, что с первого дня большой воны Вашингтон "работал сверхурочно, пытаясь убедиться, что Украина имеет в своих руках то, что ей нужно для защиты от российской агрессии".

Например, поставленные еще до 24 февраля 2022 года Javelin и Stinger помогли украинским военным на начальном этапе войны, и россияне не смогли захватить Киев.

Потом США и государства-партнеры "приспосабливались, адаптировались в зависимости от характера борьбы", чтобы передать Украине то, что ей нужно.

"Это процесс, и мы буквально каждый божий день работаем с украинцами и с этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если будут пробелы, если будут недостачи – они [украинцы] нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", – заявил госсекретарь Соединенных Штатов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сообщил, что танки Abrams украинская армия получит в начале осени 2023 года. Он заверил, что Штаты делают все возможное, чтобы ускорить поставки этой военной техники.

– Что известно о M1 Abrams, которые будут на вооружении Украины, читайте в нашем материале.

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