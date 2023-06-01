Сьогоднішній саміт Європейської політичної спільноти раніше мав би стати нудним клубом для дискусій. Даниною амбіціям Макрона, якому цю ідею хтось підсунув - звісно для дискусій, а як "залучити Росію". Наша війна з РФ все змінила - тепер саміт став європейським форумом, власне визначенням, хто є Європою, а хто нею не є.

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Ідея Макрона, над якою багато кепкували як над зайвою, тепер точно не зможе стати для нас пасткою і замінником на шляху до Євросоюзу. Процес європейської інтеграції перетворився для багатьох європейців з того, що "заважає" їм жити і виводить із зони комфорту, на власне необхідність, адже інакше не буде ані безпеки, ані комфорту. А от форумом для спільного обговорення спільних загроз цей саміт може стати.

Та й Молдові дозволить краще відбиватися від російських спроб її повернути. І врешті-решт це ще один ляпас РФ, яка хотіла повернутися до статус-кво 1997 року і зараз виключена з дискусій про майбутнє Європи. Якщо результатом цього саміту буде єдина позиція щодо протидії РФ - хоча б з принципових питань, то свою роль він виконав.