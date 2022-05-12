ЕС не признает никаких 'референдумов', которые Россия попытается провести в Украине: заявление

В Европейском союзе заявили, что не признают какие-либо псевдореферендумы, которые Россия будет пытаться провести во временно захваченных украинских городах. Так называемые голосования, а также попытки провозглашения новых "народных республик" или присоединения к РФ сочтут незаконными.

Такую позицию озвучили в миссии Евросоюза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось в Вене 12 мая, передает Укринформ. В заявлении осудили попытки страны-агрессора создать нелегитимные образования на территории Херсона, Мариуполя и других украинских городов.

"Любые попытки России провести так называемые "референдумы" под дулом автомата на территориях, находящихся под контролем российских военных, с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к России незаконны и не будут признаны", – говорится в заявлении.

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Российскую Федерацию призвали уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и освободить всех украинских чиновников, взятых под стражу.

В ЕС также отметили, что осуждают введение в оборот в украинских городах российского рубля, учебных программ, изменения названий городов и дорожных знаков, а также раздачу украинцам российских паспортов.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на выдумки коллаборантов о том, что Херсонскую область Украины якобы планируют "присоединить" к России. Он заявил, что у оккупантов нет никаких шансов.

Политик подчеркнул, что уверен, что мы освободим нашу землю и людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины уже отреагировали на заявления гауляйтеров Херсона о присоединении украинского юга к России. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заверил, что Херсонщину украинские воины освободят от захватчиков без вариантов.