ЕС не намерен прекращать поставки оружия Украине в случае перемирия – DW

Европейский Союз не намерен прекращать поставки оружия Украине даже в случае установления 30-дневного перемирия. Такую позицию высказали дипломаты нескольких стран ЕС на встрече 14 марта перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

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Об этом сообщает издание DW. По словам одного из европейских дипломатов, ЕС стремится к тому, чтобы Украина находилась в сильнейшей позиции во время мирных переговоров.

"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в сильнейшей позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохого", как сказал бы Трамп, соглашения и выбрать наиболее благоприятный для себя момент для переговоров", – подчеркнул европейский дипломат в Брюсселе.

Европейские представители согласились, что поставки оружия Украине должны продолжаться, даже если Россия потребует прекращения вооружений как условия перемирия. Они подчеркнули, что, несмотря на возможную паузу в боевых действиях, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", то есть обеспечить ее мощной обороной, чтобы она могла продолжать сдерживание агрессии в случае возобновления боевых действий.

"Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", – сказал представитель дипломатических кругов в Брюсселе.

Заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором будут обсуждаться вопросы прекращения огня, состоится 17 марта. В Брюсселе отмечают, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью Европейского Союза, и любые переговоры о будущем континенте должны проводиться при участии ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. По его словам, переговоры о предполагаемом 30-дневном перемирии идут "достаточно хорошо".

Российский диктатор Путин накануне сказал, что РФ готова к прекращению боевых действий на 30 дней, но есть "нюансы". По его словам, во время потенциального перемирия Украина не должна производить мобилизацию. Также он назвал другие "гарантии", необходимые России.

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