ЕС может увеличить фонд, из которого идет финансирование на оружие для Украины, на 3,5 млрд. евро: Боррель выступил с заявлением

Европейский Союз может увеличить фонд, из которого идет финансирование на оружие для Украины, на 3,5 миллиарда евро. Речь идет о Европейском фонде мира (EPF).

Видео дня

Такое заявление сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщила пресс-служба Евросоюза.

"Совет также согласился рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении общих финансовых возможностей EPF на 3,5 миллиарда евро. Я не говорю, что Совет согласился на его увеличение, но на рассмотрение этого дальнейшего увеличения, что является первым шагом к этому", – сказал топ-дипломат.

Он добавил, что "это выдающаяся демонстрация единства и готовности Европейского Союза, а также наглядное доказательство решимости ЕС отстаивать право Украины на самооборону".

Боррель подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на Евросоюз.

Стоит отметить, что министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 20 марта, утвердили план совместных поставок боеприпасов для Украины. Он предполагает передачу Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение года.

При этом Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины странами ЕС. Там объяснили свою позицию "желанием мира".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев обеспечил системность поставок боеприпасов для ВСУ из стран НАТО. На весь 2023 год заключаются контракты, чтобы армия была обеспечена всем необходимым.

– По данным Financial Times, Киев запросил у стран ЕС поставку ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы уменьшить острый дефицит боеприпасов.