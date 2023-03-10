Блог | Орест Сохар: ЕС и США переходят на новый уровень помощи: ВСУ должны победить Путина в этом году

ЄС та США готуються до логістичного етапу війни з РФ. Звіт Нацрозвідки США на це прозоро натякає

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Адміністрація Байдена та європейські партнери переходять на просунутий рівень допомоги Україні, аби перешкодити путінській стратегії затягування бойових дій.

Спершу про звіт Нацрозвідки США: ось декілька думок з виступу директора Хейнс у Конгресі.

Ми не передбачаємо, що російські військові відновляться настільки, щоб досягти серйозних територіальних здобутків цього року…

Путін вважає, що затягування війни може бути його найкращою стратегією, навіть якщо це займе роки…

Російський розрахунок на чергову мобілізацію та сторонні джерела боєприпасів.

Війна в Україні стала "жорсткою війною на виснаження, в якій жодна зі сторін не має остаточної військової переваги". Весняний наступ України буде обмежений ступенем забезпечення ЗСУ та рівнем втрат.

Де-факто, звіт розвідки пояснив американським платникам податків нову стратегію Білого Дому та ЄС.

Її добре сформулював міністр оборони України Олексій Резніков: "якнайшвидше" потрібен 1 млн 155-мм і 105-мм снарядів (це близько €4 млрд). "Пріоритет номер один — це системи ППО — а також боєприпаси, боєприпаси й ще раз боєприпаси, щоб Україна була готова до контрнаступу", - Рєзніков.

Естонія запропонувала Євроспільноті забезпечити Україну необхідними боєкомплектами. Міністри оборони країн ЄС обговорили цю ініціативу, її ухвалення очікується вже цього місяця.

Армія США збільшує свої потужності з виробництва 155-мм снарядів з 14 тис. до 30 тис. вже цією весною, з подальшим виходом на 90 тис. в місяць. Також збільшуються пропускні спроможності з випуску інших боєприпасів.

Час - ключовий фактор, який обговорюється нашими партнерами. Плюс визріває рішення по F-16.

Висновок тут простий: ні США, ні ЄС не налаштовані підігрувати планам Путіна, затягуючи війну, вони прагнуть допомогти ЗСУ перемогти "на одному диханні", тобто уже цього року. Брюссель з Вашингтоном включилися в цей процес із небаченою раніше швидкістю.

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