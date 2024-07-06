ЕС должен осознавать свою ответственность и не 'отыгрывать назад' санкции против РФ, – эксперт

Санкции, введенные против РФ, должны быть последовательными и ни в коем случае не ослабляться из-за отдельных договоренностей. ЕС должен осознавать свою ответственность и соблюдать правила санкционных механизмов.

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Такое убеждение выразил Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус, комментируя решение ПАСЕ по внедрению дополнительных санкций против РФ.

"Прежде всего, следует понимать: если санкции вводятся, то нужно установить определенный предел, после которого эти санкции могут быть сняты. Ведь создается впечатление, что у ЕС нет четкого понимания работы санкционного механизма. Это приводит к тому, что государства санкции вводят, а затем происходят какие-то внутренние переговоры между этими странами – и эти санкции либо отыгрываются назад, либо какие-то поправки", – говорит Ус.

В качестве примера он привел санкции, введенные ЕС против Калининградской области России – которые были ослаблены после переговоров, и в результате не имели никаких последствий для Кремля.

"Они запретили поставки товаров в Калининградскую область, а затем неожиданно появляется какое-то уточнение, что нельзя автомобилями, но можно железной дорогой. И вышло, что сама же Европа отменила свои санкции. Так вот потому, что нет четких правил выполнения санкций, эти санкции могут немного "корректироваться"", – резюмировал эксперт.

Напомним, ПАСЕ призвала ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.