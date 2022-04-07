Эпоха взаимодействия с Россией закончилась: в МИД Британии анонсировали разрыв соглашения между НАТО и РФ

Глава Британского МИД Лиз Трасс заявила, что эпоху взаимодействия между Россией и НАТО можно считать завершенной. Прежнее соглашение, где ратифицировался принцип непротивления Москвы Североатлантическому Альянсу, фактически расторгнуто с момента, когда российские войска вероломно посягнули на суверенную Украину.

С таким обращением она выступила на рабочем обеде с коллегами из НАТО в Брюсселе, передает Independent. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Европа как никогда нуждается в пересмотре своих методов по обороне и безопасности.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложное утешение. Россия не отступает, а перегруппировывается и перемещается, чтобы усилить удар на востоке и юге Украины", – убеждена политик.

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К тому же Трасс подчеркнула, что Запад должен настойчиво увеличивать поддержку Украины в ее бедственном положении. Британия уже усилила санкции против России и призывает к тому же всех союзников.

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