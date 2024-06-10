ЕНП будет формировать в Европарламенте проукраинское большинство, – Урсула фон дер Ляен

Европейская народная партия, победившая на выборах в Европейский парламент, будет строить в нем крепкий "центр" с четкой проевропейской и проукраинской позицией. ЕНП получила около 191 из 720 мест в новом созыве ЕН.

Об этом в Брюсселе после оглашения предварительных результатов выборов в ЕП заявила ведущий кандидат на пост президента Еврокомиссии от ЕНП Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что разные силы снаружи и внутри "пытаются дестабилизировать наши общества, чтобы ослабить Европу", однако этого никогда не случится, передает Укринформ.

Политик отметила, что в течение первого мандата демонстрировала, чего может добиться сильная Европа и будет продолжать двигаться по этому же пути.

"Моя цель – продолжать двигаться по этому пути с теми силами, которые являются проевропейскими, проукраинскими, выступают за верховенство права. Уже с завтрашнего дня эта работа начнется снова", – подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Однако, экстремально левые и правые также получили поддержку, поэтому это величайшая ответственность для партий, находящихся в "центре".

"Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все имеем интерес в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу", – сказала европейская лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, на завершившихся 9 июня выборах в Европейский парламент побеждает проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Она получает около 191 из 720 мест в новом созыве ЕП.

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