Энергетика, микроэлектроника и финансовый сектор: Зеленский наметил приоритеты последующих санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский наметил приоритеты последующих санкций против России. Он выделил три главных отрасли.

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Об этом сообщил глава государства в Telegram. Президент заявил, что РФ предпринимает активные попытки обойти санкции всеми способами.

"Прошла встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И очень активные попытки России обойти санкции", – написал он.

Глава государства рассказал, что сейчас очень важно добавить решения свободного мира, который должен защищать себя.

Он назвал главные приоритеты для введения дополнительных санкций против РФ.

"Три приоритета: дальнейшие санкции против энергосектора России, реальные ограничения поставок террористам чипов и в целом микроэлектроники и последующая блокировка российского финансового сектора. Это санкционное наступление мира должно восстановиться", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине, развернутой страной-террористкой РФ, США конфисковали во всем мире подсанкционных российских активов на общую сумму свыше $1 млрд. Минюст США ищет возможности направить эти деньги нашему государству.

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