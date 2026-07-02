"Ему нужно преподнести россиянам громкую победу": Зеленский рассказал, что на самом деле остановит Путина

В России большие проблемы из-за ситуации на поле боя, а главе Кремля Владимиру Путину сложно объяснять это россиянам. Зато его заявления о якобы особом отношении к Крыму не соответствуют действительности.

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Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он заявил, что Кремль из-за собственных неудач запугивает Украину массированными ударами и агрессивной риторикой.

"Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, – это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его только по докладам своих офицеров", — сказал он.

По его словам, кремлевский лидер стремится продемонстрировать победу, чтобы укрепить внутрироссийскую поддержку, но из-за отсутствия реальных успехов он продолжает терроризировать Украину.

"Ему нужно продать россиянам великую победу. Победы нет и не будет", – сказал Зеленский.

Последняя российская атака на Киев

С вечера 1 июля Россия начала массированную атаку на Киев. Враг направил в сторону украинской столицы десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты, а также ракеты "Циркон". Известно как минимум о тринадцати погибших, ещё более 56 человек, в том числе дети, получили ранения.

Комментируя атаку, президент подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по военным и экономическим объектам, обеспечивающим финансирование российской войны, тогда как Россия целенаправленно атакует жилые дома, пытаясь запугать украинцев и посеять раскол в обществе.

"Украина наносит удары по военным целям. Украина наносит удары по целям, которые приносят России деньги. Это различные энергоносители, это транзит соответствующих энергоресурсов, продажа нефти, продажа газа, портовая логистика. Все, на чем Россия зарабатывает деньги и использует их на войну. Вот что делает Украина. А Россия наносит удары по очевидной цели – гражданским людям, чтобы заставить Украину сдать свое государство, внести раскол между гражданским обществом и армией. Именно на это они рассчитывали в этой войне. Этого не произошло", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 1 июля, страна-агрессор Россия подняла в воздух свою стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Очередная комбинированная атака противника на Украину началась ранее сзапуска россиянами ударных беспилотников из ряда точек.

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