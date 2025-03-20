'Эммануэль, можно я тебе перезвоню?' Макрон позвонил Зеленскому во время онлайн-брифинга с журналистами. Видео

Лидер Франции Эммануэль Макрон "перебил" общение президента Украины Владимира Зеленского с журналистами. Он позвонил украинскому коллеге в момент, когда тот проводил онлайн-брифинг.

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Украинский лидер извинился перед обеими сторонами, а французскому коллеге пообещал перезвонить. Момент попал в запись, которую СМИ опубликовали в сети.

В частности, во время общения с журналистами через видеосвязь президент прервался на телефонный звонок, как оказалось – от Макрона.

"Эммануэль, можно я тебе перезвоню", – ответил Зеленский, договорившись с французским коллегой, что наберет его через 20 минут.

Представителям СМИ президент объяснил, что такие телефонные звонки у них с Макроном регулярные.

Напомним, что на днях президенты Франции и Украины обсудили по телефону результаты субботней онлайн-встречи лидеров государств "коалиции желающих", стремящихся оказать свою поддержку Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией. Отдельно Зеленский и Макрон обсудили работу своих команд по формированию четких гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил для Сил обороны дистанционно управляемые ракеты и беспилотники. В Париже ответили, что скорая поставка такого вооружения находится на рассмотрении.

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