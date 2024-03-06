Вынуждена это написать, потому что вижу, что двух интервью в течение месяца с повтором того же мнения было мало:-). Поэтому безотносительно того, какими соображениями руководствовалась Елена Зеленская, отказываясь сидеть возле Байдена "в паре" с Юлией Навальной, объективно это жест абсолютно правильный: Украина отказалась, наконец, на государственном уровне от упорно навязываемого ей Западом фальшивого сценария "войны Путина", в которой, по Франциску, "украинка и россиянка несут общий крест".

Далее текст на языке оригинала.

Наш отвєт Чемберлєну (закреслено) Байдену: ніт, хрест ні разу не спільний, і це війна не Путіна, а Росії, з Навальним включно, – і американські ЗМІ про це так і написали, меседж дійшов. Саме так - поволі, але невідворотно - міняються старі наративи: поки ви не хвицнетесь, ніхто не запідозрить, що вас щось не влаштовує.

Докладнше про те, чому, поки триває війна, наш публічний діалог з росіянами, байдуже, "хорошими" чи "поганими", неможливий, і ми маємо це пояснювати Заходу, бо вони до того самі не доглупаються, #яжказала два тижні тому в Берліні, а ще (краще, бо непорізано) місяць тому в інтерв'ю Ukraїner (з 23:20) – лінки в коментах, дякую за увагу, щиро Ваша "вчителька правильних проізношеній" (с).