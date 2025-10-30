Чому я змушений стати на захист деревообробних і меблевих кластерів, індустріальних парків і галузевих асоціацій в дискусіях про експорт лісу-кругляка

Для мене як заступника голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики завдання №1 — вирішення проблем платників податків, компаній, які наповнюють бюджет воюючої країни, кошти якого майже повністю спрямовані для фінансування ЗСУ. Тим паче я і моя команда під час візитів робочої групи під головуванням Богдана Кицака в регіони відвідали більшість ключових деревообробних і меблевих підприємств, отримали сотні прохань про допомогу. У час, коли стоїть питання наповнення бюджету України, а не Румунії, Туреччини, Словаччини чи Польщі, — кожен з депутатів має чинити державницьки. Це не місце для компромісів. Українські виробники №1 — тут я повністю солідарний з колегою Дмитром Кисилевським, підтримую політику прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Чому важливий код 4401 11 УКТЗЕД у мораторії чи нульовому квотуванні експорту? Бо це стратегічна промислова дров'яна деревина хвойних порід, яка використовується виключно для промисловості і не підходить для цілей опалення. Наявність достатніх обсягів у країні деревини 4401 11 безпосередньо впливає на роботу двох величезних ланок деревообробної і меблевої галузі.

Зокрема, це підприємства, які працюють або запускаються у ВСІХ нових індустріальних деревообробно-меблевих парках у Коростені на Житомирщині, Городку на Рівненщині, БФ Термінал на Закарпатті. Наразі ця сировина є стратегічно важливою для найбільших платників податків у галузі: Коростенського заводу МДФ, Kronospan Україна, Swiss Krono, Swisspan. Плитні матеріали, вироблені цими деревообробними підприємствами, переробляються на меблевих підприємствах — найбільших роботодавцях галузі, зокрема: ТОВ "Аккорд Імпорт", ТОВ "Морган Феніче", ТОВ "Хьорт Крудсен Україна", ТОВ "Мебель Сервіс", ТОВ "Софро", меблева фабрика "Елегант", компанія "Віяр", Волинська меблева компанія, ТОВ "Гербор Холдинг", Beluco, "Світ меблів", меблева фабрика "Ясен" та ще сотні підприємств, компанії з виробництва модульних і каркасних будиночків Servus, "Фенікс", Hudget, Budmall та інші.

Компанії цього вертикально інтегрованого сектору економіки забезпечили за останні 5 років 80% інвестицій у галузь — це майже 2 мільярди євро. Вони є найбільшими платниками податків та роботодавцями, проводять модернізацію виробництва до європейських стандартів, встановлюють роботів на виробництві.

Ми спільно з Федерацією роботодавців щорічно проводимо опитування ключових підприємств щодо забезпеченості промисловою дров'яною деревиною. На жаль, станом на зараз забезпеченість сягає не більше 50%. А без сировини простоюють виробничі лінії, які відкривали урядовці, народні депутати та керівники областей одразу в семи ключових регіонах. Згідно зі статистичними даними, Україна щороку заготовляє лише 4-4,5 млн кубів промислової дров'яної деревини в цілому, з якої лише 65 відсотків є дров'яною деревиною хвойних порід. Разом з тим підприємства галузі вже спроможні переробити більше 6 млн кубів. Водночас, за нашими підрахунками, щороку за кордон у вигляді дров, круглих дров, колотих дров, щепи, тріски вивозиться від 700 до 900 тисяч кубів деревини. Цей колосальний ресурс мав би генерувати додану вартість та податки в Україні, але наразі поповнює бюджети сусідніх країн.

Разом з тим експорт дров'яної деревини у вигляді круглої деревини, щепи та тріски містить найбільше порушень закону, маніпуляцій з підміною дров'яної та ділової деревини та найменше контролю за обігом, тому не дивно, що його так захищають сумнівні компанії та наближені до них політики.

Заборона експорту 4401 11 УКТЗЕД разом з іншими видами необробленої деревини — це те, що ми з колегами-депутатами відстоюємо послідовно вже 5 років роботи. Це те, що чорним по білому записано у всіх редакціях законопроекту "Про ринок деревини", в тому числі й 13227-д. Дивно, але мушу всім нагадати.

Українська економіка, сплата податків — питання №1! України, а не інших країн!