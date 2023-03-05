Экс-глава Генштаба Британии: если армия Путина развалится и побежит, его тоже выметут из Кремля

Если Запад будет предоставлять активную военную помощь, а операции Сил обороны будут хорошо спланированы, Украина сможет провести успешное контрнаступление уже в этом году, считает бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат. Он не исключает вероятности, что после военного провала России диктатор Владимир Путин лишится власти.

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Свое мнение Даннат озвучил в комментарии Sky News. Британский военный в то же время признал: по его мнению, Запад сделал недостаточно для поддержки Украины.

"Мы должны сделать как можно больше для того, чтобы эта война была завершена в этом году", – отметил он.

Генерал считает, что украинские воины способны провести контрнаступление в конце весны – начале лета, "при условии, что это будет хорошо спланировано и доведено до конца, а мы продолжим предоставлять им столько оборудования и боеприпасов, сколько они нуждаются".

Даннат подчеркнул, что победу могут принести несколько решающих ударов по войсках РФ в определенных точках "на этом очень растянутом фронте", не обязательно "разбивать армию основательно повсюду на поле боя".

Удары на отдельных направлениях могут сломать моральный дух оккупантов и "сломать хребет российской армии".

"Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли – они проиграли", – сказал Даннат.

Он считает, что кремлевского диктатора в случае провала могут снести недовольные генералы.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его также выметут из Кремля.

И вы также должны задать вопрос, который все задают: если это не будет Путин и Кремль, то кто же это будет? Ну, честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Но я бы сказал, что, по моему мнению, группа людей, группа лидеров, которые больше всего недовольны в России на данный момент, – это высший генералитет", – поделился размышлениями Даннат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинский журналист Виталий Портников придерживается другого мнения. Он предполагает, что диктатор Владимир Путин, вероятней всего, продолжит править Россией независимо от того, какой финал получит война в Украине.

– А российский оппозиционер и аналитик Геннадий Гудков считает, что в стране-агрессоре набирают силу генералы, которые могут сделать из своего диктатора обычного наблюдателя.

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