'Путин будет оставаться во главе России, как бы ни закончилась война', - Портников

Глава Кремля и диктатор Владимир Путин вероятней всего продолжит править Россией, независимо от того, какой финал получит война в Украине. Вопреки многочисленным прогнозам, что тотальный разгром и капитуляция армии оккупантов приведет к свержению действующей власти в РФ, политическая практика предполагает иное.

Видео дня

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный аналитик, публицист, журналист, теперь еще блоггер Виталий Портников. В качестве прецедента он привел пример из недавнего прошлого – Ирак, считавший Кувейт своей мятежной провинцией и оккупировавший его.

"Затем последовала операция по освобождению Кувейта, закончившаяся сокрушительным поражением армии Саддама Хусейна. Так вот Саддам остался у власти, и его власть не пошатнулась ни на миг", – напомнил аналитик.

Портников указал, что тогда риторика иракского режима сводилась к тому, что поражение едва ли не было военной стратегией. Прихвостни Саддама твердили, что армия Международной коалиции ООН боится ближневосточного диктатора и не посмела перейти границы Ирака после триумфа в Персидском заливе.

"В России будет тот же сценарий. Кремль и все пропагандисты будут транслировать: "Почему у нас такая сильная армия, почему у нас такое сильное государство, почему мы можем спокойно в Курске, Брянске, Воронеже и Новосибирске жить в мире, да еще и принять беженцев этих территорий? Потому что Путин! Владимир Владимирович должен быть нашим президентом всегда. А если он перестанет быть президентом, нацисты придут в Москву, они вырежут женщин и детей, они нарисуют свои свастики на Кремле, кровь будет литься по улицам Москвы и Петербурга", – предупредил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению самого Сохара, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, очевидно, начал и активно раскручивает собственную политическую кампанию, используя преступное поведение как самопиар. Западные СМИ не перестают освещать его новые свирепые выходки, тем самым Пригожин буквально повторяет судьбу экс-террориста №1 Усамы бен Ладена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!