'Эта война продлится еще два года': Рубио рассказал, почему Трамп не вводит санкций против России

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон играет роль посредника в войне между Украиной и РФ. Если президент Дональд Трамп введет санкции против России, эта роль исчерпает себя и война продлится еще два года.

Такое заявление Рубио озвучил в интервью NBC Today. Стенограмму беседы распространил Государственный департамент США во вторник, 23 сентября.

"Роль посредника может закончиться"

По словам главы Госдепа, в определенный момент Соединенные Штаты могут сменить свою роль посредника на другую.

"Мы – единственная страна в мире, которая может реально разговаривать с обеими странами, втянутыми в это, мы единственные, кто может разговаривать с Украиной и Россией, и все поощряли нас играть эту роль. Но в определенный момент эта роль может закончиться", – сказал Марко Рубио.

В то же время он отверг, что американские власти могли неправильно понять намерения российского диктатора Владимира Путина во время саммита на Аляске, который состоялся 15 августа.

"Я думаю, мы всегда знали, что его намерения заключаются в том, чтобы, например, захватить Донецк (дойти до админграницы Донецкой области. – Ред.) и он об этом говорил открыто", – рассказал госсекретарь.

Рубио также напомнил, что Трамп "неоднократно выражал свое глубокое разочарование" направлением, в котором движется Путин, даже после саммита на Аляске.

И в определенный момент американскому лидеру, "возможно, придется принять решение о введении новых санкций".

Война может продолжаться еще два года

Рубио при этом дал объяснение промедлению Трампа с санкциями против РФ.

"Как только мы усилим санкции и так далее, наша способность действовать как посредника в достижении мира уменьшится, и эта война продлится еще два года, и сотни тысяч людей погибнут. Поэтому мы пытаемся этого избежать, мы надеемся этого избежать", – повторил глава Госдепа.

По его словам, Европа также должна ввести ограничения против РФ.

"Сейчас в Европе есть страны, которые до сих пор покупают огромное количество нефти и природного газа в России, что является абсурдом", – сказал Рубио и добавил, что Европе "следует сделать больше" в этом вопросе.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер назвал переговоры продуктивными, а президент США заявил, что Украина может победить и вернуть все свои территории в границах 1991 года.

