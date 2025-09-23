Зеленский выступил на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 сентября, выступил на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке. В своей речи украинский лидер заявил, что Россия держит в заложниках весь мир.

Заседание транслировал Офис президента Украины. Во время своего выступления Зеленский заявил, что один из постоянных членов Совбеза ООН делает все, чтобы затянуть самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны.

"Россия делает это безнаказанно, пользуясь правом вето. Покупая влияние и держа мир в заложниках", – сказал он.

Китай остается "молчаливым и отстраненным"

Глава государства призвал другие страны-члены Совбеза, в частности Китай, повлиять на страну-агрессора.

"Китай также здесь представлен. Это мощное государство, от которого Россия сегодня полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, он мог бы заставить Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия – это ничто, но Китай остается молчаливым и отстраненным", – заявил Зеленский.

Президент также призвал признать, что влияние ООН ослабевает и ее инструменты, "к сожалению, не работают". Однако они будут работать, "если мы и вы проявим активность".

"Но к кому мы должны обращаться с призывом к миру и окончанием войны? Один из постоянных членов ООН постоянно оттягивает это. Представитель России здесь есть, но не тот, кто принимает решения. Тот боится встречаться с Украиной и использует любую возможность, чтобы продолжить войну", – сказал он.

По словам Зеленского, когда Путин появляется за границей – "в Пекине или где-то еще, то только для того, чтобы выиграть больше времени для убийств".

Украина хочет мира

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира. Но если одни будут действовать, а остальные – медлить, то война будет продолжаться, сказал он, обращаясь к членам Совбеза.

Президент также упомянул свою сегодняшнюю встречу с Трампом: "Мы ожидаем, что действия Америки подтолкнут Москву к миру".

23 сентября Совбез ООН собрался для обсуждения ситуации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением РФ. Президент Владимир Зеленский представил украинское государство на заседании.

В рамках визита Зеленский также провел серию двусторонних переговоров. Одной из главных стала встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, украинский лидер пообщался с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Также вместе с первой леди Еленой Зеленской президент присоединился к заседанию Международной коалиции за возвращение украинских детей. Завершил день дипломатический прием, организованный Дональдом и Меланией Трамп в Белом доме в честь глав государств, участвующих в нынешней Генассамблее.

Что предшествовало

Владимир Зеленский в понедельник, 22 сентября, прибыл в Нью-Йорк вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой. Зеленский отметил, что корни российской агрессии берут начало из Крыма. По его словам, Украина делает все, чтобы остановить войну и гарантировать долгосрочную безопасность для детей. Ожидается, что дипломатическая неделя станет важным для укрепления поддержки Украины.

