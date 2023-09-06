Единство у нас должно быть вокруг украинского воина: Порошенко назвал главную задачу нового министра обороны Умерова

Главная задача нового министра обороны Рустема Умерова – прозрачное и эффективное обеспечение Вооруженных сил Украины. Именно вокруг украинского воина должны сохранять единство все политические силы.

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Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"За четыре с лишним года этого парламента "Европейская Солидарность" ни разу не голосовала за кадровые назначения. Это принципиальная позиция. Поскольку власть должна нести ответственность, а меньшинство должно иметь возможность контролировать действия власти. Но 24 февраля изменило все. Я вспоминаю этот день в этом зале. По разным обстоятельствам – кто из-за патриотизма, кто из ярости, кто из боязни, но страна объединилась. Далее были разные голосования. Мы были всегда едины в поддержке военных законов, потому что это не о политике, это о государстве Украина" , – подчеркнул лидер партии.

"Я хочу подчеркнуть, что это первое представление после 24-го министра обороны. У нас огромные претензии к предыдущему министру, несмотря на то, что я его очень хорошо знаю, начиная еще с Оранжевой революции. Но претензии – не только в коррупции, не в куртках, не в яйцах, не в закупке вооружения. Претензии в подготовке, шесть месяцев подготовки к войне, за которые мы сейчас платим огромную цену", – констатировал Порошенко.

"К сожалению это так, но единство нам нужно. На сегодняшний день, понимая все проблемы с этим назначением, потому что у Рустема нет военного опыта, но он блестящий менеджер, я уверен, что ключевые функции министерства обороны, а именно прозрачное, транспарентное и эффективное обеспечение Вооруженных сил Украины он вытянет", – отметил Петр Порошенко.

"А единство у нас должно быть не вокруг коррумпированных политиков. Не вокруг политических партий или личностей. Единство у нас должно быть вокруг украинского воина, Вооруженных Сил Украины, и это – важно. И еще одна позиция – я горжусь тем, что представители Меджлиса находятся именно в "Европейской Солидарности". Назначение крымского татарина сегодня министром обороны – очень мощный месседж, что никакие договоренности без Крыма невозможны. И третья позиция – для меня очень важно, чтобы не только негативный, но и положительный опыт был у Рустема. Посмотрите на Полторака – это важные уроки", – посоветовал Петр Порошенко.