'Единственный способ': Порошенко сказал лидерам ЕНП, как остановить глобальное потрясение

Единственный способ сдержать глобальное потрясение – это остановить российскую войну против Украины, потому что именно она является первопричиной нестабильности.

Об этом во время выступления на саммите лидеров Европейской народной партии заявил лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Многие сейчас смотрят на Ближний Восток, на Иран. Но все началось с Украины и войны России. Лучший способ остановить глобальное потрясение – это устранить его первопричины. Можно урегулировать десятки войн, но в истории останутся те, кто остановит войну России против Украины. Именно здесь должно быть сосредоточено европейское и мировое внимание, а не где-то еще. Они и в дальнейшем будут пытаться отвлечь наше внимание от практической и правильной формулы. Однако мы должны держать курс несмотря на все эти удары неопределенности", – считает Порошенко.

По его мнению, есть три приоритета:

Первый – должно быть восстановлено прочное трансатлантическое единство, потому что все наши враги боятся именно нашего единства и координированности;

Второй – Украина должна быть укреплена, а Россия – ослаблена, потому что глобальное потрясение подпитывается Россией, которая все еще остается сильной;

Третий – внутренняя устойчивость Украины, потому что именно Украина удерживает мир от падения в еще большее глобальное потрясение.

"Трансатлантическое единство никогда не было данностью. Но когда оно было на месте, ни один враг демократии не решался бросить нам вызов", – объясняет пятый президент.

"Мой второй пункт касается Украины и России. Мы должны установить баланс, который работает в нашу пользу, а не в пользу России. Именно Украина должна определять принципы прекращения этой войны, а не Россия. Именно мы должны оттеснить Россию обратно в ее угол, а не москва. Именно мы должны устанавливать "красные линии", а не путин или его союзники", – подчеркнул Петр Порошенко.

Для укрепления Украины по его убеждению нужно обеспечить:

поддержку современных Вооруженных Сил Украины без ограничений;

предоставление оружия и вооружения без задержек;

развитие украинской оборонной промышленности как части оборонной промышленности ЕС;

устойчивую экономическую и финансовую помощь, включая выплату кредита в размере 90 млрд евро и использование замороженных российских активов для военных нужд и потребностей восстановления;

гарантии безопасности для Украины, основанные на двух столпах — полноправном вступлении в ЕС на основе заслуг и присутствия войск ("boots on the ground") Коалиции решительных.

Зато ослабление России это прежде всего усиление политического, экономического и санкционного давления, включая принятие 20-го пакета санкций ЕС. "Мы должны ударить туда, где находится двигатель войны России – Газпром, Росатом, нефть и газ в целом", – сказал Порошенко. Должна быть неизбежной ответственность России за все ее преступления, такие как резня в Буче, преступления против человечности, убийства, пытки, депортация детей, за вызов мировому порядку и погружение всего мира в глобальное потрясение, подчеркнул пятый президент.

"Если россия хочет вести долгую войну, мы должны сделать долгую войну экономически невозможной для нее. Только укрепляя Украину и ослабляя Россию, мы сможем найти путь к завершению войны. Отправной точкой должно быть немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня", – считает Порошенко.

"Мой третий пункт касается внутреннего единства в Украине, которое является критически важным. Сегодня многие говорят о так называемом парламентском кризисе в Украине, как будто стало невозможно принимать законы и внедрять реформы. Это неправда. Если и есть кризис, то это кризис политической ответственности. Мы давно четко определили конкретные приоритеты, которые должны быть выполнены", – сказал Порошенко.

По его словам, должна быть создана коалиция национального единства, гарантирована полная независимость антикоррупционных институтов; обеспечена уголовная ответственность по всем выявленным коррупционным схемам; внедрены 10 пунктов приоритетов фундаментальных реформ.

"Давление на политических оппонентов, гражданское общество и СМИ в Украине должно быть прекращено. Ограничения на парламентскую дипломатию должны быть отменены. Незаконные и неконституционные санкции и шантаж против оппонентов должны быть прекращены и забыты навсегда", – считает лидер оппозиции.

"Мы все проходим испытания – Украина, Европа и трансатлантическое единство, которое нас связывает. Однако до сих пор мы встречали эти вызовы с достоинством и решимостью", – сказал Петр Порошенко.

В саммите лидеров ЕНП, который состоялся перед заседанием Европейского Совета, приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Мецола, главы государств и правительств 11 стран Евросоюза, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент ЕНП Манфред Вебер, а также лидеры оппозиции ряда европейских стран.