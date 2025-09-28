По словам Немецкой волны (26 сентября), Лукашенко рассказал известному Зарубину, что "настало то время", когда нужно "вступить в консультации" с Украиной, ведь ему "есть что сказать" президенту Украины насчёт "очень хорошего предложения" Путина с условиями, которые "в общем-то, одобрены были американцами", поскольку те после того, как Трамп услышал это предложение на Аляске, согласились "подумать и обсудить".

Одновременно неназванный высокопоставленный чиновник ЕС анонимно сообщил той же Немецкой волне, что в Европе пока что "не существует способов преодоления вето" Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, ибо все разговоры на эту тему так и "остались на уровне разговоров", а потому единственный "реалистический выход" это ждать, что в апреле следующего года в Венгрии после парламентских выборов должен смениться премьер-министр, и успеть за это время "заранее" выполнить всю "техническую работу", чтобы потом "быстро двигаться вперёд".

Итак, диктатор сигнализирует о желании - и возможности! - прекратить войну, для чего даже предлагает себя, ну а чересчур демократической Европе, как тому танцору, "венгры мешают" (откуда они только у этой бабки взялись)…