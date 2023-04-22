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Цитата 1, від 25 серпня жовтня 2016 року

"Ідея електронного декларування - поставити корумпованих чиновників у скрутне становище: якщо вони не подадуть дані, вони підлягають кримінальному переслідуванню; якщо вони подадуть дані і покажуть активи, що не відповідають їх доходів, їх можна звинуватити в корупції; і якщо їх зловлять на брехні, вони підлягають кримінальному переслідуванню. Виходу для корумпованих чиновників немає"", - експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська..

Цитата 2, від 3 квітня 2023 року

"Я не в захваті від кампанії добровільного декларування і мені не соромно сказати, що я одна з тих людей, які ще не подали декларацію", -

Голова антикорупційного Комітету Верховної ради України Анастасія Радіна (раніше - Красносільська).