newspaper
img
Александр Чебаненко
Александр Чебаненко
Директор программы "Право" Украинского института будущего

Блог | Две цитаты, или Место сидения определяет точку зрения

Кто будет заполнять декларации

Просто_дві_цитати

Видео дня

Цитата 1, від 25 серпня жовтня 2016 року

"Ідея електронного декларування - поставити корумпованих чиновників у скрутне становище: якщо вони не подадуть дані, вони підлягають кримінальному переслідуванню; якщо вони подадуть дані і покажуть активи, що не відповідають їх доходів, їх можна звинуватити в корупції; і якщо їх зловлять на брехні, вони підлягають кримінальному переслідуванню. Виходу для корумпованих чиновників немає"", - експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська..

Цитата 2, від 3 квітня 2023 року

"Я не в захваті від кампанії добровільного декларування і мені не соромно сказати, що я одна з тих людей, які ще не подали декларацію", -

Голова антикорупційного Комітету Верховної ради України Анастасія Радіна (раніше - Красносільська).

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...