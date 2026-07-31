Две причины: Кларк объяснил, почему Россия вторгается в воздушное пространство НАТО

Россия намеренно допускает вторжения дронов и ракет в воздушное пространство стран НАТО, преследуя сразу две стратегические цели. В настоящее время Кремль стремится запугать западных союзников Украины и одновременно проверить эффективность их противовоздушной обороны.

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Об этом заявил британский военный эксперт Майкл Кларк в комментарии для Sky News. Такие инциденты не являются случайными, а преследуют четко определенную военно-политическую цель.

Кларк отметил, что первой целью России является психологическое давление на страны Запада, поддерживающие Украину.

"Это преднамеренное вторжение, чтобы проверить противовоздушную оборону НАТО. Россияне пытаются достичь двух целей. Во-первых, запугать Запад, заставив поверить, что если вы и дальше будете поддерживать Украину, война дойдет и до вас", — заверил Майкл Кларк.

Кремль таким образом продвигает идею, что единственный способ избежать эскалации — прекратить поддержку Украины и заставить Киев пойти на уступки.

Второй причиной, по словам Кларка, является изучение возможностей западной системы противовоздушной обороны.

"Они тестируют западную систему противовоздушной обороны, потому что ищут её уязвимые места. Если западная ПВО эффективна на 90%, то россиян интересуют именно те остальные 10%. Где она работает неэффективно? Где слабые места? Именно это они и пытаются выяснить", — заявил военный эксперт.

Полученная в ходе таких провокаций информация может быть использована Россией в случае дальнейшей военной эскалации с Западом.

"Если когда-нибудь мы окажемся в прямом военном конфликте с Россией, она использует всю информацию, которую собирала в течение последних четырёх-пяти лет – о наших уязвимостях, трубопроводах, кабелях, кибербезопасности, системе противовоздушной и береговой обороны", – заявил британский военный аналитик.

Напоминаем, что ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше прогремели мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку. Вероятно, это была российская ракета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша официально подтвердила, что на её территорию залетела российская крылатая ракета Х-101, способная нести даже ядерную боеголовку. Также представительство страны объяснило, почему украинский самолёт не продолжил преследование цели.

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