Прошел один год и триста шестьдесят три дня войны. На фронте наблюдается некоторая стабилизация на новых рубежах. Хотя российские войска продолжают давление практически на всех участках фронта. Однако сегодня заметного их продвижения карты ISW не фиксируют.

Остаётся удивляться каким образом ВСУ удается сдерживать противника в условиях тотального дефицита людей и боеприпасов. Из рациональных аргументов я могу предложить только эффективность и количество украинских дронов, которые хоть как-то заменяют отсутствие артиллерийского огня. А остальное - это один голый героизм украинских солдат. Насколько его хватит - одному Богу известно.

Что же происходит с американской помощью, которой так не хватает ВСУ? Как пишет один из самых информированных по ситуации в Конгрессе источников, издание The Hill (то есть "Холм" - имеется в виду Капитолийский холм в Вашингтоне, где и стоит здание Конгресса) на сегодня ситуация такова.

Ультра-консервативные конгрессмены-республиканцы (попросту - трамписты) грозят спикеру Джонсону отставкой в случае, если он поставит на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В свою очередь демократы (чьими голосами, в конечном итоге трамписты отправили в отставку предыдущего спикера - Кевина Маккарти) гарантируют, что в этот раз они не пойдут у них на поводу и отстоят Джонсона если он поставит на голосование этот законопроект.

На конгрессменов произвела сильное впечатление смерть Алексея Навального и общее отношение к Путину, в связи с этим, заметно поменялось. Его звериное мурло вдруг отчетливо нарисовалось и вся эта слегка уже поднадоевшая им картинка войны в Украине заиграла какими-то новыми, зловещими красками…

The Hill пишет, что теперь уже Джонсон хочет встретится с Байденом (причем, почему-то один на один) и на этой встрече все решить по этому вопросу. Будет ли Байден с ним встречаться и когда - пока неясно.

Так неожиданно страшная смерть Алексея Навального (которого, чего греха таить, не жаловали в Украине) помогает ей в борьбе с их общим врагом - путинским режимом. А вы заладили: "не бутерброд", "имперец", "одним миром мазаны", "хороший русский - это мертвый русский"…

Думал ли Путин, когда убивал его, как неожиданно и в каком месте ему аукнется это убийство? Неисповедимы пути Господни: ведь Господь хоть и не злонамерен, но изощрен. Может, действительно, этим своим преступлением исчерпал плешивый фюрер чашу Его терпения?

Боже, какое уже по счету дно они пробили этими издевательствами над его трупом и его матерью. Они так его боятся, что даже мертвый кусок плоти вызывает у них страх народного восстания.

Как в перенасыщенный солевой раствор нельзя положить даже крупицу соли, без риска превратить его весь в кристалл, так и прилюдно положить это тело в землю нельзя без риска что вся их власть рухнет. Ведь сказано в Писании, что "если они замолчат, то камни возопиют" (Лука 19:40).

И там же: "ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне…" (Лука 19: 43-44)

И эта "тварь дрожащая" (я не боюсь назвать его по имени: Владимир Путин) после своих "выборов" будет нас уверять что за него проголосовали 70-80 (или сколько он там себе нарисует?) процентов россиян? Серьезно? А что же ты, с такой-то поддержкой, так боялся даже мертвого Навального?

Не, ребята, даже мертвый праведник еще опасен для тиранов. Вот уж воистину: герои не умирают. Поэтому: героям - слава! И… конечно:

Слава Украине!🇺🇦

Сегодня Нетаньяху обнародовал правительственный план по "обустройству Палестины после ХАМАСа". Он предусматривает полный военный контроль Израиля над территориями Западного Берега и сектора Газа, включая его границу с Египтом. И постепенную передачу административной гражданской власти в руки местных структур, не связанных с террористическими организациями.

Особо оговорено, что БАПОР нет места в этом проекте и это агентство ООН должно быть удалено с территории палестинской автономии и сектора Газа, как запятнавшее себя участием в террористических актах.

Насколько реалистичен этот план - я не знаю. Лидеры Палестинской автономии считают, что он обречен на провал. Сам Нетаньяху, видимо, придерживается другого мнения. Насколько он в этом опирается на поддержку США - непонятно. Так что пока все очень туманно.

I❤️🇮🇱