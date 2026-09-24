«Дух Анкориджа» улетучился: Зеленский обсудил вопросы дипломатии с лидерами украинской общины в США. Видео

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями и лидерами украинской общины в США. В ходе встречи стороны обсудили дипломатические усилия Украины, взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом и его командой, а также вопросы завершения войны.

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О встрече Зеленский сообщил в своих соцсетях. По его словам, он обсудил с представителями украинской диаспоры главные вызовы и задачи, стоящие перед Украиной в настоящее время.

"Завершение войны – важнейший вопрос для нашего государства", – отметил президент.

Зеленский рассказал, что во время встречи обсуждались вопросы дипломатии и работы во имя мира. Отдельно он упомянул взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

"Встретился с представителями и лидерами украинской общины в США. Говорили о нашей дипломатии и работе во имя мира, взаимодействии с президентом Трампом и его командой, о главных вызовах и задачах, стоящих перед Украиной сейчас", – написал Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость сохранить Украину, украинскую нацию и страну. Он поблагодарил представителей общины за поддержку Украины и распространение информации о войне.

Награды активистам

Во время встречи Зеленский также наградил людей , которые, по его словам, своим трудом и поддержкой вносят вклад в укрепление Украины.

"Спасибо каждому и каждой, кто помогает, кто рассказывает правду о нашей борьбе, поддерживает наших людей и делает все возможное, чтобы Украину слышали и понимали в мире. Мы ценим любую помощь", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что завершение войны остается важнейшим вопросом для Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он говорил о потерях России на войне, амбициях диктатора Владимира Путина по захвату новых территорий и о том, какой может быть зима этого года.

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