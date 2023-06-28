Дуда прибыл в Киев с визитом: названы ключевые вопросы переговоров с Зеленским

В среду, 28 июня, в Украину с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он намерен провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским, с которым обсудит ситуацию на фронте и угрозы Запорожской АЭС.

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Об этом сообщили на Twitter-странице Канцелярии президента Польши. Визит польского лидера приурочен ко Дню Конституции Украины.

"Переговоры с президентом Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также с консультациями по текущей ситуации на линии фронта, включая угрозу нападения России на Запорожскую атомную электростанцию. Также будет обсуждаться подготовка к саммиту НАТО в июле", – сказано в сообщении.

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