Дуда предостерег Запад, что Путин может выиграть войну, если не поддержать Украину еще мощнее

Если в ближайшие недели Украина не получит от Запада военную технику, российский диктатор Владимир Путин может выиграть войну. И тогда неизвестно, где и когда он остановится.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью "Le Figaro". Он пояснил, что хоть у РФ и нет современной военной инфраструктуры – она имеет много людей.

"Если в ближайшие недели не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", – предупредил президент Польши.

Напомним: также Дуда назвал отправку самолетов F-16 "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов". Поскольку Польша является членом НАТО, любое решение о снабжении истребителей должно быть "общим", а не приниматься одной страной.

10 февраля Дуда встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в польском Жешуве. Их переговоры продолжались более двух часов. Главы государств обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию с безопасностью в Европе, а также необходимость дальнейших совместных действий по поддержке Украины в военном контексте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Польши высказал мнение, что страны-члены НАТО должны выработать соглашение в виде конкретных гарантий безопасности для Украины. Получить эти гарантии безопасности Украины должна до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года;

– также Дуда рассказал о своем недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него он посоветовал украинскому коллеге принять капитуляцию РФ в городе Переяслав (Киевская область).

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