Дуда посоветовал Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о своем недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него он посоветовал украинскому коллеге принять капитуляцию РФ в городе Переяслав (Киевская область).

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Об этом Дуда, который находится вместе со своей женой с визитом в Латвии, сказал во время встречи с поляками в Риге. Об этом сообщает польское издание WPROST.

Польский лидер выразил уверенность в том, что Украина победит в войне, а представители страны-агрессора России "приползут на коленях" к украинцам.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния, и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", – сказал Дуда.

Он также добавил, что все страны хотели бы жить в мире с Россией и россиянами, свободно развиваться, торговать, строить общую жизнь. Однако это невозможно именно из-за РФ, которая нападает, грабит, убивает и стремится забрать свободу РФ.

Почему именно Переяслав?

В январе 1654 года гетман Богдан Хмельницкий и другие козацкие старшины провели в Переяславе так называемую "Переяславскую раду". Считается, что на ней руководство Гетманщины поклялось на верность московскому царю, после чего часть Гетманщины перешла под протекторат Российской империи.

Империя гарантировала сохранение государственных прав Гетманщины, однако неоднократно нарушала свое же обещание. Через некоторое время широкая автономия украинских земель и Запорожья была уничтожена, что привело к ликвидации Запорожской Сечи и закрепощению украинцев.

Спустя более чем три с половиной века в РФ манипулируют этими событиями и любит с размахом праздновать годовщину "Переяславской рады".

Как сообщал OBOZREVATEL, Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал союзников и партнеров Украины не останавливаться в военной помощи и продолжать поддержку. Именно этот факт может оказаться решающим в исходе войны.

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