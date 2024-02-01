newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Дубинского оставили под стражей: решение апелляционного суда

Дарья Дурова
Новости политики
1 минута
1,0 т.
Дело Дубинского

Народному депутату Украины Александру Дубинскому не изменили меру пресечения. Он должен остаться под стражей до 13 февраля 2024 года.

Видео дня

Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный суд 1 февраля. Он не поддержал позицию адвокатов политика.

Дубинский подозревается в государственной измене и организации схемы незаконного выезда мужчин призывного возраста из Украины.

В декабре 2023 года Дубинский заявил, что его избили в Киевском СИЗО "неизвестные лица". В Нацполиции после осмотра сообщили, что подтвердить это не могут. Адвокат нардепа утверждает, что у его подзащитного были сломаны ребра.

Сам Дубинский заявлял, что избиение якобы связано с его критикой власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 ноября СБУ и ГБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Парламентарию сообщили о подозрении в госизмене.

– Суд в рамках расследования по делу об отмывании денег и уклонении от налогов наложил арест на имущество нардепа, на активы его матери и бывшей жены.

– В январе в ГБР сообщили, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Дубинского. Его обвиняют в совершении служебного подлога, которое он совершил, чтобы иметь возможность уехать за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!