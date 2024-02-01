Дубинского оставили под стражей: решение апелляционного суда

Народному депутату Украины Александру Дубинскому не изменили меру пресечения. Он должен остаться под стражей до 13 февраля 2024 года.

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Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный суд 1 февраля. Он не поддержал позицию адвокатов политика.

Дубинский подозревается в государственной измене и организации схемы незаконного выезда мужчин призывного возраста из Украины.

В декабре 2023 года Дубинский заявил, что его избили в Киевском СИЗО "неизвестные лица". В Нацполиции после осмотра сообщили, что подтвердить это не могут. Адвокат нардепа утверждает, что у его подзащитного были сломаны ребра.

Сам Дубинский заявлял, что избиение якобы связано с его критикой власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 ноября СБУ и ГБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Парламентарию сообщили о подозрении в госизмене.

– Суд в рамках расследования по делу об отмывании денег и уклонении от налогов наложил арест на имущество нардепа, на активы его матери и бывшей жены.

– В январе в ГБР сообщили, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Дубинского. Его обвиняют в совершении служебного подлога, которое он совершил, чтобы иметь возможность уехать за границу.

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