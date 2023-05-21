'Достаточно ли этого?' Зеленский объяснил, что спасет мир и демократию от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" в Хиросиме заявил, что только глобальное лидерство демократии спасет мир от агрессии. По словам главы государства, сотрудничество демократических стран обеспечивают мирное будущее.

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Также Зеленский подчеркнул, что сейчас невозможно пренебрегать свободой и демократией в мире. Об этом президент заявил у себя в Telegram(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства отметил, что Украина вместе со всеми союзниками и партнерами достигла такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом и со свободой считались во всем мире.

Он добавил, что в мире были попытки игнорировать и пренебрегать демократическими ценностями, но благодаря международному единству сейчас это невозможно. Также Зеленский добавил, что каждый, кто еще раз попытается проявить агрессию, увидел, каким будет ответ всего мира.

"Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России. Но достаточно ли этого?", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что демократия нуждается в большем. В частности, глава государства заявил, что всему миру нужно очевидное глобальное лидерство демократии.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский, прибывший в Японию на саммит G7, рассказал о первых результатах переговоров с партнерами из ключевых государств. Украине удалось заручиться усиленной поддержкой в виде новых оборонительных систем, боевой техники и самолетов.

Ранее сообщалось, что Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также усиление помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в сети громко обсуждали прибывшую в Хиросиму на саммит G7 эмоциональную встречу премьера Британии Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обнялись, а потом Сунак похлопал Зеленского по спине и сказал: "Рад тебя видеть. приехал!"

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