Дополнительные военные, политзаключенные и журналисты: Зеленский анонсировал два крупных обмена пленными

В понедельник, 2 июня, после переговоров в Стамбуле, президент Владимир Зеленский анонсировал два крупных обмена пленными. В них дополнительно примут участие военные, политзаключенные и журналисты.

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Об этом президент заявил во время общения с журналистами на пресс-конференции. В целом домой могут вернуть 1200 украинцев.

"Договорились о следующем. Будет обмен пленных. Будет "1000 на 1000", может быть дополнительные еще "200 на 200", потому что Украина подняла вопрос и о дополнительных военных, политзаключенных и журналистов", - отметил президент.

Зеленский уточнил также, что списками имен Украина и Российская Федерация планируют обменяться уже на этой неделе.

"Я надеюсь, что на этот раз Россия заблаговременно передаст списки пленных", – подчеркнул президент.

Он добавил, что россияне заявили о готовности передать тела 6 тысяч погибших защитников. Со своей стороны Украина согласилась передать тела 6 тысяч оккупантов.

"Впрочем, нам нужно тщательно изучить вопрос. И я сказал об этом Рустему Умерову. Потому что, как нам стало известно, "опознанных" у россиян из этих 6 тысяч. А это 15%. И важно все проверить. У нас был момент, когда они передавали нам своих российских убитых солдат", – отметил президент.

Напомним, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле уже завершились. Второй раунд переговоров в целом длился чуть больше часа. Россия и Украина обменялись документами об урегулировании, а также подробно обсудили обмен пленными. Кроме того, российской стороне передали список украинских детей, которых нужно вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялась встреча между Украиной и Россией при посредничестве Турции. Это уже второй раунд прямых переговоров в таком формате. Украинскую делегацию возглавлял Умеров, а российскую - помощник Путина Мединский.

Ранее Украина и РФ в мае провели крупнейший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Он состоялся в формате 1000 на 1000 и длился три дня - 23,24 и 25 мая.

В воскресенье, 25 мая, состоялся третий, завершающий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной по формату "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 защитников, среди них - 70 защитников Мариуполя.

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