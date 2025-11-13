'Должны защищать Родину': Мерц выступил против наплыва украинских мужчин в Германию

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать так, чтобы в ФРГ приезжало меньшее количество молодых украинских мужчин. Глава немецкого правительства не сказал прямо, но довольно прозрачно намекнул, что украинские юноши должны защищать свою страну.

В свою очередь правительство ФРГ обещает снизить выплаты беженцам из Украины. Об этом 13 ноября рассказал Мерц во время Торгового конгресса Германии в Берлине.

Что сказал Мерц

"Сегодня, во время длительного телефонного разговора с президентом Украины я попросил, чтобы молодые мужчины из Украины, не приезжали в Германию в большом количестве, а служили в своей стране. Они там нужны", – частности, сказал немецкий канцлер.

Он добавил, что вскоре Германия изменит правила социального обеспечения, снизив выплаты украинским беженцам – с тем, чтобы это больше стимулировало украинцев искать работу.

О чем еще говорили Мерц и Зеленский

В немецком правительстве уточнили, что "длительный телефонный разговор" канцлера Мерца и президента Зеленского в первую очередь касался "расследования фактов коррупции членов украинского правительства, которые уже ушли в отставку". Очевидно, имеется в виду операция "Мидас" и разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Так или иначе, Зеленский пообещал Мерцу "полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и дальнейшие быстрые меры для восстановления доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров".

Что предшествовало

В конце августа Кабмин Украины обновил порядок пересечения государственной границы. С тех пор украинцы в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать из Украины, несмотря на действие военного положения в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, указанное разрешение на выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока. Соответствующие доклады об этом ежемесячно предоставляют пограничники.

