Вырос ли пассажиропоток после разрешения мужчинам до 22 лет выезжать за границу: объяснение ГПСУ

Разрешение на выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока. Информация о загруженности пунктов пропуска на западном участке границы регулярно обновляется на странице.

Об этом сообщили в ГПСУ. Также там добавили, что это не является основой большого пассажиропотока, как это сейчас пытаются выдать отдельные информационные ресурсы.

"Летний сезон еще продолжается, поэтому общий пассажиропоток по-прежнему остается высоким. Традиционно он растет накануне и в выходные дни. В будни государственную границу в обоих направлениях пересекает в среднем 125–135 тыс. человек в сутки, тогда как в выходные этот показатель достигает 150 тыс. человек в сутки", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что, например, в весенние месяцы в будни он держался на уровне 75-80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что изменения в Правила пересечения государственной границы относительно выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно вступили в силу 28 августа. Однако выезжать из Украины (кроме случаев служебных командировок) до сих пор запрещено лицам соответствующего возраста, которые работают в госуправлении.

– Постановлением Кабинета министров Украины от 26 августа 2025 года (№ 1031) мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, несмотря на действие военного положения, разрешили пересекать границу.

– Документ был опубликован 27 августа. Соответственно, он начал действовать 28-го числа – в день, следующий после дня обнародования.

