Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать отношения с Россией, несмотря на некоторые вопросы и разногласия. По его словам, полностью прерывать отношения с Кремлем было бы безответственным.

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Также Рубио заверил, что Соединенные Штаты продолжать прилагать усилия, чтобы закончить российско-украинскую войну. Об этом он заявил на полях саммита АСЕАН в Маниле, сообщает DRN News.

Война мешает диалогу

По словам американского госсекретаря, война в Украине препятствует способности России и США находить общий язык по различным вопросам. В то же время Рубио подчеркнул, что стороны продолжать искать точки соприкосновения, чтобы продолжать диалог.

"Сроки неотложные. Мы об этом поговорим. Знаете, очевидно, что война в Украине, я думаю, много в чем препятствовала способности России и Соединенных Штатов находить общий язык по другим вопросам. Это не означает, что мы не будет искать другие области потенциального сотрудничества", – сказал Рубио.

Дипломатические усилия США

Также он отметил, что США стремятся помочь завершить войну в Украине. По его словам, для самой России прекращение войны сыграло бы на руку.

"В то же время, мы хотели бы, чтобы эта война закончилась. Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы война закончилась. Поэтому мы затронем этот вопрос. И как я уже сказал, США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны, если такая возможность выпадет", – заявил Рубио.

Госсекретарь США объяснил, что прекращение диалога между Москвой и Вашингтоном было бы безответственным, ведь обе страны остаются самыми крупными ядерными державами. По его словам, США намерены продолжать поддерживать контакты с Россией.

"Россия и мы остаемся двумя самыми большими ядерными государствами на планете. С нашей стороны молчание было бы безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть вопросы и разногласия", – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, в рамках возможных мирных договоренностей страна-агрессора Россия больше не намерена возвращать Украине захваченные территории на севере и северо-востоке страны. По данным источников, близких к Кремлю, Москва решила оставить за собой оккупированные районы Сумской и Харьковской областей, превратив их в так называемые "буферные зоны".

Как сообщал OBOZ.UA, директор ФБР Кэш Пател планирует совершить официальный визит в Россию во второй половине октября этого года. Американский осведомленный источник утверждает, что поездка запланирована на 14-15 октября.

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