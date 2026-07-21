Директор ФБР Кэш Пател планирует поездку в Россию: в Politico раскрыли подробности

Директор ФБР Кэш Пател планирует совершить официальный визит в Россию во второй половине октября этого года. Американский осведомленный источник утверждает, что поездка запланирована на 14-15 октября.

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Глава ведомства рассчитывает посетить Москву и Санкт-Петербург, а вероятной принимающей стороной выступит ФСБ РФ. Об этом сообщает Politico.

Теневая дипломатия

Визит главы ключевой американской спецслужбы в страну, которую в Вашингтоне называют одним из главных противников США, станет невероятно редким и деликатным шагом на фоне войны в Украине и обсуждений в Конгрессе новых жестких санкций против Москвы.

На данный момент не разглашается, входит ли в планы Патела встреча с диктатором Владимиром Путиным или его ближайшими советниками. Администрация Белого дома перенаправила запросы медиа в ФБР, однако ни Федеральное бюро расследований, ни Министерство юстиции США комментариев не предоставили.

Исторически подобные контакты межведомственного уровня сохранялись даже в кризисные периоды, в частности, ради взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом. Однако последний известный визит директора ФБР в Россию состоялся еще в 2013 году, когда ведомство возглавлял Роберт Мюллер. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году высокопоставленные чиновники США избегали поездок в Москву, хотя администрации Дональда Трампа свойственны попытки вести прямые переговоры с Кремлем через спецпосланников и доверенных лиц.

Визит в РФ может вызвать скандал

Фигура Патела вызывает повышенный интерес и опасения у американских законодателей. В прошлом он активно критиковал расследования о вмешательстве Москвы в выборы США 2016 года, называя их "мистификацией", и публично подвергал сомнению выводы разведсообщества.

Кроме того, визит в РФ может усилить внимание Конгресса к спорному стилю руководства Патела. Законодатели уже выражали недовольство его заграничными поездками и возможным нецелевым использованием правительственных ресурсов, среди которых посещение финала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии под предлогом вопросов экстрадиции, занятия сноркелингом во время поездки на Перл-Харбор и перелеты на правительственном самолете на концерты.

Предстоящая поездка в Россию рискует обострить отношения между Белым домом и Капитолием. В настоящее время члены Конгресса от обеих партий настаивают на принятии нового пакета жестких санкций и торговых пошлин против России. На этом фоне любое сближение или переговоры на высоком уровне вызывают у американских законодателей крайнюю настороженность.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей в войне против Украины и не намерен вести содержательные мирные переговоры в ближайшее время. В Кремле по-прежнему рассчитывают, что США смогут заставить Киев согласиться на масштабные уступки, поэтому переговорный процесс фактически остается заблокированным.

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