'Должны победить этих нелюдей безвозвратно': Зеленский отреагировал на удар оккупантов по больнице в Днепре. Видео

Президент Владимир Зеленский осудил повторную российскую атаку по Днепру 26 мая, унесшую жизнь человека. Террористы из рядов ВС РФ попали ракетой в медицинское учреждение – там зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.

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Украинский лидер заявил, что наша страна должна победить этих извергов-оккупантов безвозвратно. Об этом он указал в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным", – отметил Зеленский.

По состоянию на 11:50 было известно, что ракетный удар по поликлинике в городе Днепр унес жизнь одного человека, еще 15 человек получили ранения.

На месте продолжалась ликвидация последствий обстрелов и спасение пострадавших. К этому были привлечены все необходимые службы.

Президент выразил вечную память погибшему и соболезнования его родным. Также он заявил, что украинцы должны навсегда победить российское зло.

"Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: российские оккупанты 26 мая второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр, утром попав в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар. Попадание привело к разрушениям и жертвам.

В сети опубликовали жуткие кадры из днепровской больницы. Люди, снявшие видео разрушений, назвали увиденное "абсолютным адом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в пятницу, 26 мая, оккупационные войска России снова атаковали украинские города с неба, запустив крылатые ракеты и дроны. Силы ПВО обезвредили большинство из них, но были и попадания – на Днепропетровщине и Харьковщине.

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