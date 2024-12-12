'Должны начать нормальный диалог': Фицо выступил за возобновление связей с Россией и цинично высказался о Крыме и Донбассе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад должен возобновить связи со страной-агрессором Россией. По его словам, после завершения войны с Москвой возникнут "сугубо деловые отношения".

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При этом глава правительства выдал, что российские оккупанты "никогда не уйдут из Крыма, Донецка и Луганска". Об этом Фицо заявил в интервью Folha de S.Paulo.

Словацкий премьер считает "ненормальным" разрыв отношений с РФ, поэтому ждет, что после завершения войны "все будут ездить в Россию, экспортировать и импортировать".

Также он подчеркнул, что "если проявить хотя бы небольшой реализм, следует признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска". Кроме того. Фицо считает, что Запад решил "воспользоваться" войной в Украине, чтобы ослабить Россию.

"Запад решил воспользоваться этим конфликтом, чтобы ослабить Россию – были введены санкции, в Украину идут миллиарды евро и долларов, большое количество гуманитарной помощи и вооружения. И каков результат? Санкции не работают, а позиции Украины уже недостаточно сильны для возможных переговоров", – отметил Фицо.

Премьер Словакии также заявил, что Украина больше других пострадает, ведь якобы "позволила втянуть себя в эту авантюру". В то же время Фицо подчеркнул, что поддержал бы присоединение Украины к Европейскому Союзу, но выступил резко против вступления в НАТО.

"Моя позиция по конфликту в Украине сделала из меня белую ворону в ЕС, поскольку мое мнение отличается от мнения в других странах Союза. Я понимаю причины, из-за которых возник этот конфликт. Но любая война однажды заканчивается. И это всегда происходит за столом переговоров. Должен ли я желать нового железного занавеса между Россией и Европой? Надеюсь, нет", – сказал Фицо.

Напомним, Фицо похвастался, что в 2025 году поедет в Москву, чтобы вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отпраздновать 9 мая. Политик заявил, что "с удовольствием" принял приглашение военного преступника.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберт Фицо призвал Европу не поддерживать Украину в войне против России. Он не исключил скорое завершение войны и напомнил, что его партия Smer – SD против присоединения Киева к НАТО, потому что это якобы спровоцирует третью мировую.

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