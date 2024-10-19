'Должны мобилизовать все усилия': Порошенко назвал ключевые условия для победы Украины

Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" рассказал о подробных шагах, необходимых для обеспечения победы Украины.

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"Мы должны немедленно, в этом году получить приглашение в НАТО. 4 декабря у нас состоится заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО и они в полномочии принять необходимое решение по приглашению. Хочу подчеркнуть, что это будет декабрь уже после выборов президента Соединенных Штатов Америки. Сегодня мы должны мобилизовать все усилия и поработать до 4 декабря для получения приглашения", – говорит Порошенко.

"Главный, кто обеспечивает нашу победу, – это Вооруженные Силы Украины. И для того чтобы ВСУ обеспечили выполнение победы, выполнение этого плана, мы все, украинцы, и в первую очередь власть, должны обеспечить ВСУ. Первым приоритетом этого плана должна быть фортификация, стабилизация на фронте, обеспечение украинского производства оружия", – считает Порошенко.

"Я требую, чтобы мы наконец-то создали агентство фортификационных сооружений. Мы должны беречь наших воинов. Когда обустроенные фортификационные сооружения занимаются подготовленными бригадами, защищенными от враждебных FPV, от вражеской артиллерии, когда позиции позволяют уничтожать врага, есть "зубы дракона", есть заминированные поля – все то, что россияне сделали в "линии Суровикина", когда ожидали нашего контрнаступления. ", – объясняет Порошенко.

"Мы должны наконец перевести экономику на военные рельсы. И тогда будут четко видны приоритеты государства. Мы финансируем не прокуроров и марафоны, а армию. Мы строим не дороги коррупционные, а фортификационные сооружения", – отмечает пятый Президент.

"Нам нужно инвестировать в украинский военно-промышленный комплекс. Инвестировать и интегрировать наших партнеров. Производить ракеты. Производить РЭБ. Почему этого нет? Почему мы ходим и просим "Атакамсы", имея ракеты "Нептун", которые были поставлены на вооружение во время моей каденции, которые также бьют на 300 километров? А у нас сейчас уже "Паляница" на 500 километров. Почему мы спрашиваем разрешения, чтобы нам кто-то позволил бить по России? У нас есть свое вооружение и наши партнеры готовы давать финансирование", – говорит Порошенко.

"Мы никогда не пойдем на ограничение суверенитета. Никогда не примем статус колонии России. Вторая позиция – это уважение к территориальной целостности государства. Мы никогда не признаем ни одного клочка украинской оккупированной территории территорией любой другой страны, включая Россию. То есть, нет компромиссов по территориальной целостности", – отмечает Порошенко.

"Никаких компромиссов по мощи украинской армии. Мы не будем ограничивать ни дальность боя, ни количество вооружения. Ибо только армия и только армия способна защитить существование государства. И мы сразу же это должны заявить", – настаивает лидер "Евросолидарности".

"Следующее – это позиция санкций. Цель санкций – обрезать для путина возможности финансирования войны. Критерием эффективности является ограничение российского экспорта, ограничение поступлений от экспорта в российский бюджет. Мы готовы сегодня предоставить наши наработки и партнерам, и украинским властям для того, чтобы сделать санкции эффективными", – говорит Порошенко.

"Следующее – это европейская и евроатлантическая интеграция. Реформы и изменения, связанные с этим. И главенство права, и демократия, и свобода слова, и антикоррупционная деятельность. Что такое антикоррупционная деятельность? Это о доверии людей не только к власти, а и о доверии людей к собственному государству", – считает Порошенко.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить европейскую интеграцию и выполнение всех задач. Потому наконец пришло понимание, что армия – приоритет. Язык – приоритет. Вера, включая события в Черкассах – приоритет. Европейский Союз как конституционное требование – приоритет. И НАТО. НАТО на первом месте", – резюмирует Порошенко.