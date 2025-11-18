'Должен быть результат': Зеленский анонсировал важные переговоры в Испании и Турции

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры, которые должны состояться в течение двух дней. Уже сегодня, 18 ноября, украинский лидер встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Завтра, 19 ноября, глава государства совершит рабочий визит в Турцию.

В четверг, 20 ноября, президент поручил готовить Ставку. Детали он обнародовал в своем Telegram.

Продолжается работа, которая приблизит мир

Зеленский отметил, что подготовка к рабочему визиту в Испанию продолжалась давно и украинская сторона рассчитывает на поддержку еще одной сильной страны, которая будет помогать защищать жизни и приблизит окончание войны.

"Работаем, чтобы встреча с премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы. Ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины", – говорится в сообщении.

В среду, 19 ноября, состоятся встречи в Турции. Зеленский отметил, что идет подготовка к активизации переговоров, также Украина уже сформировала собственные предложения, которые должны быть представлены международным партнерам.

"Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", – подчеркнул президент.

Он также дал поручение подготовить проведение Ставки на четверг. Вместе с тем на этой неделе у Зеленского запланированы обсуждения с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и представителями фракции "Слуга народа".

"Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству. Слава Украине!" – резюмировал политик.

Напомним, в понедельник, 17 ноября, Зеленский посетил Францию, где встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

После торжеств главы двух государств подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенное между президентами десятилетнее соглашение позволяет Украине покупать французскую военную технику, также в нем предусмотрен пункт о совместной разработке новых проектов между оборонными отраслями Киева и Парижа.

