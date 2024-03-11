7 марта Президент США и Лидер Свободного Мира Байден начал свое послание Конгрессу о положении дел в стране и мире с самой главной темы – необходимости немедленного оказания финансовой и военной помощи героически сражающейся Украине, защищающей в одиночку этот самый Свободный мир от рашистской орды.

Он справедливо сравнил Путина с Гитлером и напомнил аудитории о своих великих предшественниках, выступавших в том же зале, Франклине Рузвельте, победившем гитлеровский фашизм, и Рональде Рейгане, сокрушившем другую Империю Зла – советский коммунизм. Байден был абсолютно искренен, но ни в Украине, ни в России, ни в Европе ему никто не поверил. Все его замечательные слова были уже девальвированы. Он произносил те же самые слова 5 месяцев назад в обращении к нации после нападения союзника России Ирана и спонсируемых им террористов на Израиль. И Байден тогда не просто декларировал, но и внес в Конгресс законопроект о выделении 60 млрд. долларов на военную поддержку Украины.

Но в течение всех этих 5 месяцев предатель США и убежденный враг Свободного мира Трамп, уже не скрывающий своей цели задушить в угоду Путину сражающуюся Украину, угрозами и шантажом заставлял республиканцев блокировать голосование и даже потребовал отказаться от подготовленного ими же компромиссного пакетного законопроекта по военной помощи и южной границе.

Громадная вина Байдена не только в том, что он не смог добиться одобрения Конгрессом своего законопроекта. В течение 2 лет войны, пока тоталитарная секта второго пришествия Трампа еще не подчинила себе большинство республиканцев и они без проблем голосовали за помощь Украине, байденовская администрация осторожничала, колебалась и запаздывала с каждым технологическим витком необходимых военных поставок.

Сам Байден то и дело покорно присоединялся к дружному прогрессистскому блеянию леволиберального крыла его партии "Только б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, ни в коем случае не допустить эскалации конфликта, перерастания его в региональную войну".

Когда на глазах всего мира два фашистских режима ведут войну на уничтожение двух героических народов, сражающихся сегодня не только за свое существование, но и за будущее всего Свободного мира, лицемерный призыв не допустить эскалации войны означает отказ от сопротивления военным преступникам.

Нет. Только б БЫЛА ВОЙНА! Только б США решились на эскалацию, требующую от них гораздо меньше жертв, чем ежедневно приносят, защищая, в том числе, и США, народы Израиля и Украины.

Украина должна немедленно получить с необъятных складов НАТО достаточные для ее ПОБЕДЫ (изгнания оккупантов со всей территории Украины) объемы высокотехнологичного оружия – самолеты, дроны, дальнобойные ракеты, системы ПВО, Всю оставшуюся работу ВСУ с огромным энтузиазмом выполнят самостоятельно.

Не раз обращался я к городу и миру с подобными текстами надежды, постепенно переходящей в отчаяние. США так и не решились. Но кажется нашлась другая великая держава.

Эффективное блокирование Трампом помощи Украине и реальная перспектива прихода Трампа к власти в США произвели на европейцев шокирующее впечатление. На их глазах рушились казавшиеся 75 лет незыблемыми базовые аксиомы их безопасности. Под надежным американским зонтиком безопасности прошли в уютных европейских кафе десятилетия бесплодных дискуссий о создании европейской армии. Оглянулись они окрест себя и обнаружили, что единственная на сегодняшний день существующая европейская армия – это закаленные в жестоких боях героические ВСУ, сдерживающие нависшую над Европой в очередной раз азиатскую орду.

И единственная гарантия безопасности Европы сегодня это не просто оказывать помощь этой армии, а СТАТЬ ЕЕ ОРГАНИЧНОЙ ЧАСТЬЮ, обогатив ее самым передовым военно-технологическим потенциалом. Завтра эту истину осознает подавляющее большинство европейцев. Первым ее очень четко, убедительно и дерзко вызывающе по адресу Москвы изложил на языке Декарта и Паскаля в серии своих недавних выступлений Президент Французской Республики Эммануэль Макрон:

Мы находимся в ситуации 1938 года и обязаны оказаться на правильной стороне Истории. Франция сделает все возможное для Поражения России в ее войне с Украиной. Агрессор должен покинуть все оккупированные им с 2014 года украинские территории. Если это будет необходимо, Франция также как и некоторые ее союзники готова послать свои вооруженные силы в Украину. Французские (и британские) военные специалисты уже участвуют в Украине в обслуживании поставляемых нами ракетных систем Storm Shadow и Scalp. В любом случае мы не собираемся объявлять врагу о каких-то накладываемых нами на себя красных линиях, ограничениях по номенклатуре направляемых в Украину вооружений, их объемов, количества обслуживающего их союзнического персонала (операторы ПВО, пилоты ВВС, специалисты по РЭБ).

Так с питерской шпаной давно никто не разговаривал. А надо было с самого начала. История, ход мировой войны похоже выдвигают на оказавшуюся, к сожалению, вакантной роль Лидера Свободного мира новую фигуру.

Ошарашенные первые лица кремлевской ОПГ рефлекторно заорали было про свои "сарматы" и "посейдоны". Макрон не стал вступать в дискуссии с дилетантами. Он просто коротко бросил: "У Франции тоже есть ядерное оружие". Тема была закрыта.

"Но почему же после возмутительных откровений Макрона до сих пор по Франции не нанесены сокрушительные удары пусть хотя бы пока нашим замечательным конвенциональным оружием?!" – бьется в падучей уже который день наше патриотическое Z- быдло на всех YouTube и Telegram- каналах.

А потому что в подобном случае ответные удары против целей не только в Украине, но и в глубине территории России будут нанесены совокупной огневой мощью авиации и дальнобойных ракет Франции, Великобритании, Швеции, Польши, Финляндии и возможно ряда других стран НАТО. И спрашивать разрешения у дедушки Байдена никто не будет. Пехотных дивизий, готовых сегодня заменить украинцев на линии фронта, у Европы нет. Но огневой мощи для нанесения Европейской армией поражения России более чем достаточно.

Чем же ответит на доктрину Макрона Кремль? Доктриной Патрушева Рязанского, конечно.

Наверняка, лихорадочно активизируются во Франции контролируемые российскими спецслужбами спящие ячейки "исламских террористов". Мы скоро услышим о них.

Что касается России, то судя по дружным паническим предостережениям западных дипломатов Платоныч уже рассыпал порошок и серия "рязаней" назначена на самые ближайшие дни. Первые пилотные "исламские террористы" были нейтрализованы вчера в Калужской области. По легенде они планировали нападение, разумеется, на синагогу в Москве. Кулаки у них как у Путина сжимались от возмущения преступлениями израильской военщины.

Цели готовящейся стандартной провокации – введение в стране военного положения, масштабная мобилизация, беспощадная зачистка не только противников войны, но и любых людей, задающих власти неудобные вопросы. Что касается Z-быдла, то их-то, может быть, и в первую очередь.

* * *

Европейская армия должна, по замыслу Макрона, гарантированно нанести Поражение России до 21 января 2025 года.